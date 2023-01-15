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Запуск нового российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год - РИА Новости, 15.01.2023
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Наука
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Запуск нового российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год
Запуск нового российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год - РИА Новости, 15.01.2023
Запуск нового российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год
Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, но стоит задача ускорить его создание, сообщил... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T20:19
2023-01-15T20:59
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наука
белоруссия
россия
роскосмос
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, но стоит задача ускорить его создание, сообщил директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.По его словам, проектируемый совместный белорусско-российский аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 см против разрешения 2 метра, который имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник.Глава предприятия обосновал важность работы в направлении разработки аппаратов дистанционного зондирования Земли тем, что в настоящее время иностранные компании не продают спутниковую информацию высокого разрешения Белоруссии и России.Ранее в Национальной академии наук Белоруссии сообщали о поручении президентов Белоруссии и России активизировать работу по проекту создания совместной российско-белорусской группировки спутников. Там ставили задачу к концу 2023 года завершить разработку белорусского спутника дистанционного зондирования Земли и надеялись, что "Роскосмос" поставит белорусский аппарат в приоритетную очередь для запуска. Белоруссия начала полное проектирование и разработку целевой аппаратуры для нового белорусского спутника дистанционного зондирования земли, сообщал в октябре гендиректор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук республики Сергей Кругликов.В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус".
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земля, белоруссия, россия, роскосмос
Земля, Наука, Белоруссия, Россия, Роскосмос
20:19 15.01.2023 (обновлено: 20:59 15.01.2023)
 
Запуск нового российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год

Запуск нового российско-белорусского спутника зондирования Земли запланировали на 2028 год

© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, но стоит задача ускорить его создание, сообщил директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.
"Сейчас плановые сроки – это запуск в 2028 году, но ставится задача сделать быстрее. Будем работать. Многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие, но 90% комплектующих сегодня – отечественные", - сказал Золотой в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
По его словам, проектируемый совместный белорусско-российский аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 см против разрешения 2 метра, который имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник.
Глава предприятия обосновал важность работы в направлении разработки аппаратов дистанционного зондирования Земли тем, что в настоящее время иностранные компании не продают спутниковую информацию высокого разрешения Белоруссии и России.
Ранее в Национальной академии наук Белоруссии сообщали о поручении президентов Белоруссии и России активизировать работу по проекту создания совместной российско-белорусской группировки спутников. Там ставили задачу к концу 2023 года завершить разработку белорусского спутника дистанционного зондирования Земли и надеялись, что "Роскосмос" поставит белорусский аппарат в приоритетную очередь для запуска. Белоруссия начала полное проектирование и разработку целевой аппаратуры для нового белорусского спутника дистанционного зондирования земли, сообщал в октябре гендиректор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук республики Сергей Кругликов.
В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус".
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