https://ria.ru/20230115/sputnik-1845047204.html

Запуск нового российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год

Запуск нового российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год - РИА Новости, 15.01.2023

Запуск нового российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год

Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, но стоит задача ускорить его создание, сообщил... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T20:19

2023-01-15T20:19

2023-01-15T20:59

земля

наука

белоруссия

россия

роскосмос

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, но стоит задача ускорить его создание, сообщил директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.По его словам, проектируемый совместный белорусско-российский аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 см против разрешения 2 метра, который имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник.Глава предприятия обосновал важность работы в направлении разработки аппаратов дистанционного зондирования Земли тем, что в настоящее время иностранные компании не продают спутниковую информацию высокого разрешения Белоруссии и России.Ранее в Национальной академии наук Белоруссии сообщали о поручении президентов Белоруссии и России активизировать работу по проекту создания совместной российско-белорусской группировки спутников. Там ставили задачу к концу 2023 года завершить разработку белорусского спутника дистанционного зондирования Земли и надеялись, что "Роскосмос" поставит белорусский аппарат в приоритетную очередь для запуска. Белоруссия начала полное проектирование и разработку целевой аппаратуры для нового белорусского спутника дистанционного зондирования земли, сообщал в октябре гендиректор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук республики Сергей Кругликов.В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус".

https://ria.ru/20230113/dialog-1844722085.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

земля, белоруссия, россия, роскосмос