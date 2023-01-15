20:19 15.01.2023 (обновлено: 20:59 15.01.2023)
Запуск нового российско-белорусского спутника запланировали на 2028 год
Запуск нового российско-белорусского спутника зондирования Земли запланировали на 2028 год
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, но стоит задача ускорить его создание, сообщил директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.
"Сейчас плановые сроки – это запуск в 2028 году, но ставится задача сделать быстрее. Будем работать. Многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие, но 90% комплектующих сегодня – отечественные", - сказал Золотой в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
По его словам, проектируемый совместный белорусско-российский аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 см против разрешения 2 метра, который имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник.
Глава предприятия обосновал важность работы в направлении разработки аппаратов дистанционного зондирования Земли тем, что в настоящее время иностранные компании не продают спутниковую информацию высокого разрешения Белоруссии и России.
Ранее в Национальной академии наук Белоруссии сообщали о поручении президентов Белоруссии и России активизировать работу по проекту создания совместной российско-белорусской группировки спутников. Там ставили задачу к концу 2023 года завершить разработку белорусского спутника дистанционного зондирования Земли и надеялись, что "Роскосмос" поставит белорусский аппарат в приоритетную очередь для запуска. Белоруссия начала полное проектирование и разработку целевой аппаратуры для нового белорусского спутника дистанционного зондирования земли, сообщал в октябре гендиректор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук республики Сергей Кругликов.
В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус".