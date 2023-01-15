13:58 15.01.2023 (обновлено: 17:16 15.01.2023)
Минобороны рассказало о боях на Донецком направлении
Минобороны сообщило о продвижении ВС России в направлении северных окраин Артемовска
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации
Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские войска и штурмовые отряды развили успех в направлении северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соли в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск и железнодорожной станции Соль", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, на этом направлении российская армия за сутки уничтожила более 80 украинских солдат, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
Кроме того, Минобороны сообщило о нанесении ударов по скоплениям живой силы противника на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар.
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"В районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль", — добавили в министерстве.
На этой неделе российское оборонное ведомство также сообщило о завершении операции по освобождению Соледара вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.