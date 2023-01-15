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Минобороны рассказало о боях на Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844994416.html
Минобороны рассказало о боях на Донецком направлении
Минобороны рассказало о боях на Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2023
Минобороны рассказало о боях на Донецком направлении
Российские войска и штурмовые отряды развили успех в направлении северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соли в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:58
2023-01-15T17:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские войска и штурмовые отряды развили успех в направлении северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соли в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск и железнодорожной станции Соль", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, на этом направлении российская армия за сутки уничтожила более 80 украинских солдат, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.Кроме того, Минобороны сообщило о нанесении ударов по скоплениям живой силы противника на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар."В районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль", — добавили в министерстве. На этой неделе российское оборонное ведомство также сообщило о завершении операции по освобождению Соледара вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
донецкая народная республика
россия
артемовск
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донецкая народная республика, безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Владимир Путин
13:58 15.01.2023 (обновлено: 17:16 15.01.2023)
 
Минобороны рассказало о боях на Донецком направлении

Минобороны сообщило о продвижении ВС России в направлении северных окраин Артемовска

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации
Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские войска и штурмовые отряды развили успех в направлении северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соли в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск и железнодорожной станции Соль", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, на этом направлении российская армия за сутки уничтожила более 80 украинских солдат, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
Кроме того, Минобороны сообщило о нанесении ударов по скоплениям живой силы противника на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар.
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"В районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль", — добавили в министерстве.
На этой неделе российское оборонное ведомство также сообщило о завершении операции по освобождению Соледара вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВладимир Путин
 
 
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