https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844994416.html

Минобороны рассказало о боях на Донецком направлении

Минобороны рассказало о боях на Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2023

Минобороны рассказало о боях на Донецком направлении

Российские войска и штурмовые отряды развили успех в направлении северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соли в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:58

2023-01-15T13:58

2023-01-15T17:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

россия

артемовск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские войска и штурмовые отряды развили успех в направлении северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соли в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск и железнодорожной станции Соль", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, на этом направлении российская армия за сутки уничтожила более 80 украинских солдат, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.Кроме того, Минобороны сообщило о нанесении ударов по скоплениям живой силы противника на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар."В районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль", — добавили в министерстве. На этой неделе российское оборонное ведомство также сообщило о завершении операции по освобождению Соледара вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, владимир путин