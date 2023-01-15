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Всемирный день снега - РИА Новости, 15.01.2023
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Всемирный день снега
Всемирный день снега - РИА Новости, 15.01.2023
Всемирный день снега
Всемирный день снега проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Дата праздника уникальна для каждого года. В 2023 году он пройдет 15 РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T04:31
2023-01-15T04:31
справки
международная федерация лыжного спорта (fis)
сочи
красная поляна
россия
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Всемирный день снега проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Дата праздника уникальна для каждого года. В 2023 году он пройдет 15 января. Еще одно название этого праздника – Международный день зимних видов спорта.Его цель – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. Россия – одна из самых снежных и самая холодная страна в мире. Даже урожай в нашей стране зависит от количества снега, выпавшего зимой. Он дает основную часть необходимой растениям влаги, поэтому чем больше снега выпадет, тем выше урожай. Самое снежное место в России находится в районе Красной Поляны в Сочи (Краснодарский край), на горе Ачишхо: за один сезон там выпадает до 10 метров снега.Ни у одной снежинки нет точной копии. Американский физик Джон Нельсон уверен: вариантов их геометрических форм больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Почетный президент Российского географического общества (РГО), гляциолог и географ, академик Владимир Котляков рассказал, что форма снежинки зависит от конкретных условий того места, где они упали. В не очень морозную, но с сильной влажностью погоду выпадают красивые шестилучевые снежинки. Но по мере того, как температура понижается, они становятся другими. В Антарктиде из-за огромных морозов выпадают снежинки в виде столбиков.Многие считают, что снег может быть только белого цвета. На 95% он состоит из молекул воздуха, а лучи света рассеиваются, отражаясь от границ кристаллов льда с воздухом, благодаря чему снег и приобретает белый "окрас". Однако были случаи, когда выпадал снег черного (на территории Швейцарии в 1969 году) и даже зеленого (в Калифорнии) цвета. В Антарктике или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолетовый снежный покров. Это обусловлено распространением в этой зоне водоросли хламидомонады снежной.На 95% снежинки состоят из воздуха и всего на 5% – из воды. Это обуславливает их низкую плотность, из-за чего в безветренную погоду снежинки могут падать со скоростью 0,9 километров в час.Стандартный диаметр снежинки – пять миллиметров. Весят они порядка 0,004 грамма, а в одном кубическом метре снега их насчитывается около 350 миллионов. Однако бывают исключения. В 1887 году в Форт-Кью (Монтана, США) была зафиксирована снежинка-рекордсмен: в диаметре длина ледяного кристалла достигла 38 сантиметров, а толщина его составила 20 сантиметров. В апреле 1944 года возможность любоваться снежинками-гигантами получили и москвичи. Тогда российскую столицу накрыл необычный снегопад: снежинки достигали примерно 10 сантиметров в диаметре и были размером почти с человеческую ладонь. При этом снежинки походили на страусиные перья.Половина населения Земли никогда не видело снега, только на фотографиях. В то же время снежные осадки могут выпасть и в самых неожиданных местах планеты. Известно, что в декабре 2016 года снег был зафиксирован в пустыне Сахара. Впервые снежным покровом ее песчаные дюны укутались в 1979 году: тогда снег продержался там около получаса.По замыслу FIS, во Всемирный день снега проходят "снежные фестивали", во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.За время проведения праздника в мире было проведено около 4,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие 2,7 миллиона человек. Российские горнолыжные курорты также традиционно принимают участие в снежном фестивале. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сочи
красная поляна
россия
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справки, международная федерация лыжного спорта (fis), сочи, красная поляна, россия
Справки, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Сочи, Красная Поляна, Россия
04:31 15.01.2023
 

Всемирный день снега

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Читать ria.ru в
Всемирный день снега проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Дата праздника уникальна для каждого года. В 2023 году он пройдет 15 января.
Еще одно название этого праздника – Международный день зимних видов спорта.
Его цель – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.
Россия – одна из самых снежных и самая холодная страна в мире. Даже урожай в нашей стране зависит от количества снега, выпавшего зимой. Он дает основную часть необходимой растениям влаги, поэтому чем больше снега выпадет, тем выше урожай. Самое снежное место в России находится в районе Красной Поляны в Сочи (Краснодарский край), на горе Ачишхо: за один сезон там выпадает до 10 метров снега.
Ни у одной снежинки нет точной копии. Американский физик Джон Нельсон уверен: вариантов их геометрических форм больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Почетный президент Российского географического общества (РГО), гляциолог и географ, академик Владимир Котляков рассказал, что форма снежинки зависит от конкретных условий того места, где они упали. В не очень морозную, но с сильной влажностью погоду выпадают красивые шестилучевые снежинки. Но по мере того, как температура понижается, они становятся другими. В Антарктиде из-за огромных морозов выпадают снежинки в виде столбиков.
Многие считают, что снег может быть только белого цвета. На 95% он состоит из молекул воздуха, а лучи света рассеиваются, отражаясь от границ кристаллов льда с воздухом, благодаря чему снег и приобретает белый "окрас". Однако были случаи, когда выпадал снег черного (на территории Швейцарии в 1969 году) и даже зеленого (в Калифорнии) цвета. В Антарктике или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолетовый снежный покров. Это обусловлено распространением в этой зоне водоросли хламидомонады снежной.
На 95% снежинки состоят из воздуха и всего на 5% – из воды. Это обуславливает их низкую плотность, из-за чего в безветренную погоду снежинки могут падать со скоростью 0,9 километров в час.
Стандартный диаметр снежинки – пять миллиметров. Весят они порядка 0,004 грамма, а в одном кубическом метре снега их насчитывается около 350 миллионов. Однако бывают исключения. В 1887 году в Форт-Кью (Монтана, США) была зафиксирована снежинка-рекордсмен: в диаметре длина ледяного кристалла достигла 38 сантиметров, а толщина его составила 20 сантиметров.
В апреле 1944 года возможность любоваться снежинками-гигантами получили и москвичи. Тогда российскую столицу накрыл необычный снегопад: снежинки достигали примерно 10 сантиметров в диаметре и были размером почти с человеческую ладонь. При этом снежинки походили на страусиные перья.
Половина населения Земли никогда не видело снега, только на фотографиях. В то же время снежные осадки могут выпасть и в самых неожиданных местах планеты. Известно, что в декабре 2016 года снег был зафиксирован в пустыне Сахара. Впервые снежным покровом ее песчаные дюны укутались в 1979 году: тогда снег продержался там около получаса.
По замыслу FIS, во Всемирный день снега проходят "снежные фестивали", во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.
За время проведения праздника в мире было проведено около 4,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие 2,7 миллиона человек.
Российские горнолыжные курорты также традиционно принимают участие в снежном фестивале.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)СочиКрасная ПолянаРоссия
 
 
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