https://ria.ru/20230115/sneg-1844571840.html
Всемирный день снега
Всемирный день снега - РИА Новости, 15.01.2023
Всемирный день снега
Всемирный день снега проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Дата праздника уникальна для каждого года. В 2023 году он пройдет 15 РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T04:31
2023-01-15T04:31
2023-01-15T04:31
справки
международная федерация лыжного спорта (fis)
сочи
красная поляна
россия
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Всемирный день снега проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Дата праздника уникальна для каждого года. В 2023 году он пройдет 15 января. Еще одно название этого праздника – Международный день зимних видов спорта.Его цель – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. Россия – одна из самых снежных и самая холодная страна в мире. Даже урожай в нашей стране зависит от количества снега, выпавшего зимой. Он дает основную часть необходимой растениям влаги, поэтому чем больше снега выпадет, тем выше урожай. Самое снежное место в России находится в районе Красной Поляны в Сочи (Краснодарский край), на горе Ачишхо: за один сезон там выпадает до 10 метров снега.Ни у одной снежинки нет точной копии. Американский физик Джон Нельсон уверен: вариантов их геометрических форм больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Почетный президент Российского географического общества (РГО), гляциолог и географ, академик Владимир Котляков рассказал, что форма снежинки зависит от конкретных условий того места, где они упали. В не очень морозную, но с сильной влажностью погоду выпадают красивые шестилучевые снежинки. Но по мере того, как температура понижается, они становятся другими. В Антарктиде из-за огромных морозов выпадают снежинки в виде столбиков.Многие считают, что снег может быть только белого цвета. На 95% он состоит из молекул воздуха, а лучи света рассеиваются, отражаясь от границ кристаллов льда с воздухом, благодаря чему снег и приобретает белый "окрас". Однако были случаи, когда выпадал снег черного (на территории Швейцарии в 1969 году) и даже зеленого (в Калифорнии) цвета. В Антарктике или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолетовый снежный покров. Это обусловлено распространением в этой зоне водоросли хламидомонады снежной.На 95% снежинки состоят из воздуха и всего на 5% – из воды. Это обуславливает их низкую плотность, из-за чего в безветренную погоду снежинки могут падать со скоростью 0,9 километров в час.Стандартный диаметр снежинки – пять миллиметров. Весят они порядка 0,004 грамма, а в одном кубическом метре снега их насчитывается около 350 миллионов. Однако бывают исключения. В 1887 году в Форт-Кью (Монтана, США) была зафиксирована снежинка-рекордсмен: в диаметре длина ледяного кристалла достигла 38 сантиметров, а толщина его составила 20 сантиметров. В апреле 1944 года возможность любоваться снежинками-гигантами получили и москвичи. Тогда российскую столицу накрыл необычный снегопад: снежинки достигали примерно 10 сантиметров в диаметре и были размером почти с человеческую ладонь. При этом снежинки походили на страусиные перья.Половина населения Земли никогда не видело снега, только на фотографиях. В то же время снежные осадки могут выпасть и в самых неожиданных местах планеты. Известно, что в декабре 2016 года снег был зафиксирован в пустыне Сахара. Впервые снежным покровом ее песчаные дюны укутались в 1979 году: тогда снег продержался там около получаса.По замыслу FIS, во Всемирный день снега проходят "снежные фестивали", во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.За время проведения праздника в мире было проведено около 4,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие 2,7 миллиона человек. Российские горнолыжные курорты также традиционно принимают участие в снежном фестивале. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сочи
красная поляна
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, международная федерация лыжного спорта (fis), сочи, красная поляна, россия
Справки, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Сочи, Красная Поляна, Россия
Всемирный день снега проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS
). Дата праздника уникальна для каждого года. В 2023 году
он пройдет 15 января.
Еще одно название этого праздника – Международный день зимних видов спорта.
Его цель
– повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.
Россия – одна из самых снежных и самая холодная страна в мире. Даже урожай в нашей стране зависит от количества снега, выпавшего зимой. Он дает основную часть необходимой растениям влаги, поэтому чем больше снега выпадет, тем выше урожай. Самое снежное место в России находится в районе Красной Поляны в Сочи (Краснодарский край), на горе Ачишхо: за один сезон там выпадает до 10 метров снега.
Ни у одной снежинки нет точной копии. Американский физик Джон Нельсон уверен: вариантов их геометрических форм больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Почетный президент Российского географического общества (РГО), гляциолог и географ, академик Владимир Котляков рассказал, что форма снежинки зависит от конкретных условий того места, где они упали. В не очень морозную, но с сильной влажностью погоду выпадают красивые шестилучевые снежинки. Но по мере того, как температура понижается, они становятся другими. В Антарктиде из-за огромных морозов выпадают снежинки в виде столбиков.
Многие считают, что снег может быть только белого цвета. На 95% он состоит из молекул воздуха, а лучи света рассеиваются, отражаясь от границ кристаллов льда с воздухом, благодаря чему снег и приобретает белый "окрас". Однако были случаи, когда выпадал снег черного (на территории Швейцарии в 1969 году) и даже зеленого (в Калифорнии) цвета. В Антарктике или горах Кавказа встречается розовый, красный и фиолетовый снежный покров. Это обусловлено распространением в этой зоне водоросли хламидомонады снежной.
На 95% снежинки состоят из воздуха и всего на 5% – из воды. Это обуславливает их низкую плотность, из-за чего в безветренную погоду снежинки могут падать со скоростью 0,9 километров в час.
Стандартный диаметр снежинки
– пять миллиметров. Весят они порядка 0,004 грамма, а в одном кубическом метре снега их насчитывается около 350 миллионов. Однако бывают исключения. В 1887 году в Форт-Кью (Монтана, США) была зафиксирована снежинка-рекордсмен
: в диаметре длина ледяного кристалла достигла 38 сантиметров, а толщина его составила 20 сантиметров.
В апреле 1944 года возможность любоваться снежинками-гигантами получили и москвичи. Тогда российскую столицу накрыл необычный снегопад: снежинки достигали примерно 10 сантиметров в диаметре и были размером почти с человеческую ладонь. При этом снежинки походили на страусиные перья.
Половина населения Земли никогда не видело снега, только на фотографиях. В то же время снежные осадки могут выпасть и в самых неожиданных местах планеты. Известно, что в декабре 2016 года снег был зафиксирован в пустыне Сахара. Впервые снежным покровом ее песчаные дюны укутались в 1979 году: тогда снег продержался там около получаса.
По замыслу FIS, во Всемирный день снега проходят "снежные фестивали", во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.
За время проведения праздника в мире было проведено
около 4,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие 2,7 миллиона человек.
Российские горнолыжные курорты
также традиционно принимают участие
в снежном фестивале.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников