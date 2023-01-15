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Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 15.01.2023
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Культура
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Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в Храм Христа Спасителя
Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 15.01.2023
Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в Храм Христа Спасителя
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой перенесена в Храм Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленкома". РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:54
2023-01-15T17:54
культура
инна чурикова
умерла инна чурикова
ленком
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой перенесена в Храм Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленкома". Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Сообщалось, что прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. "По решению семьи Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания состоится в Храме Христа Спасителя и пройдет в верхней Церкви Храма 17 января в 11.00. Гражданской панихиды в театре не будет", - говорится в сообщении. Инна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844868403.html
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инна чурикова, умерла инна чурикова, ленком, общество
Культура, Инна Чурикова, Умерла Инна Чурикова, Ленком, Общество
17:54 15.01.2023
 
Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в Храм Христа Спасителя

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой пройдет в Храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЦветы в память об актрисе Инне Чуриковой в театре "Ленком" в Москве
Цветы в память об актрисе Инне Чуриковой в театре Ленком в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цветы в память об актрисе Инне Чуриковой в театре "Ленком" в Москве
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой перенесена в Храм Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленкома".
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Сообщалось, что прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года.
"По решению семьи Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания состоится в Храме Христа Спасителя и пройдет в верхней Церкви Храма 17 января в 11.00. Гражданской панихиды в театре не будет", - говорится в сообщении.
Инна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
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