https://ria.ru/20230115/proschanie-1845029242.html

Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в Храм Христа Спасителя

Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 15.01.2023

Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в Храм Христа Спасителя

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой перенесена в Храм Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленкома". РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T17:54

2023-01-15T17:54

2023-01-15T17:54

культура

инна чурикова

умерла инна чурикова

ленком

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой перенесена в Храм Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленкома". Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Сообщалось, что прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. "По решению семьи Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания состоится в Храме Христа Спасителя и пройдет в верхней Церкви Храма 17 января в 11.00. Гражданской панихиды в театре не будет", - говорится в сообщении. Инна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844868403.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

инна чурикова, умерла инна чурикова, ленком, общество