https://ria.ru/20230115/pozor-1844924002.html

Американская писательница пролила свет на позорный пиар Зеленского в США

Американская писательница пролила свет на позорный пиар Зеленского в США - РИА Новости, 15.01.2023

Американская писательница пролила свет на позорный пиар Зеленского в США

Пиар-ходы, которые используют президент Украины Владимир Зеленский и США — это позор, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T05:21

2023-01-15T05:21

2023-01-15T13:25

в мире

владимир зеленский

шон пенн

боно (пол дэвид хьюсон)

сша

украина

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пиар-ходы, которые используют президент Украины Владимир Зеленский и США — это позор, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун.Среди самых позорных пиар-ходов Зеленского и США она выявила решение установить бюст президента Украины в американском Капитолии. К таковым автор причислила "фальшивую голливудскую фразу", в которой Зеленский говорил, что ему нужно оружие, а не поддержка, но, по данным Джонстоун, в действительности неизвестно, произносил ли он эти слова, поскольку единственный источник, который сообщил об этом, — это "неназванный американский чиновник", заявление которого впоследствии растиражировали СМИ.Помимо этого, Джонстоун отметила, что средства массовой информации внесли и другой вклад в неуклюжий пиар украинского лидера. Так, например, она осудила фотосессию Зеленского и его жены для журнала Vogue. Журнал Time, в свою очередь, назвал президента Украины человеком года, напомнила автор.Кроме того, писательница осудила тех знаменитостей, которые публично поддержали Зеленского. В их число, по мнению автора, вошли актеры Марк Хэммил, Шон Пенн, Бен Стиллер, а также музыкант Боно. Его выступление в киевском бомбоубежище она назвала "обязательной психологической операцией".В заключение автор отметила, что такой пиар — "насилие над умом" и что люди, вероятнее всего, уже устали от этого.

https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844045796.html

https://ria.ru/20230111/poproshayka-1844020309.html

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в мире, владимир зеленский, шон пенн, боно (пол дэвид хьюсон), сша, украина