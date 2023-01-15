https://ria.ru/20230115/pozor-1844924002.html
Американская писательница пролила свет на позорный пиар Зеленского в США
Американская писательница пролила свет на позорный пиар Зеленского в США - РИА Новости, 15.01.2023
Американская писательница пролила свет на позорный пиар Зеленского в США
Пиар-ходы, которые используют президент Украины Владимир Зеленский и США — это позор, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T05:21
2023-01-15T05:21
2023-01-15T13:25
в мире
владимир зеленский
шон пенн
боно (пол дэвид хьюсон)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пиар-ходы, которые используют президент Украины Владимир Зеленский и США — это позор, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун.Среди самых позорных пиар-ходов Зеленского и США она выявила решение установить бюст президента Украины в американском Капитолии. К таковым автор причислила "фальшивую голливудскую фразу", в которой Зеленский говорил, что ему нужно оружие, а не поддержка, но, по данным Джонстоун, в действительности неизвестно, произносил ли он эти слова, поскольку единственный источник, который сообщил об этом, — это "неназванный американский чиновник", заявление которого впоследствии растиражировали СМИ.Помимо этого, Джонстоун отметила, что средства массовой информации внесли и другой вклад в неуклюжий пиар украинского лидера. Так, например, она осудила фотосессию Зеленского и его жены для журнала Vogue. Журнал Time, в свою очередь, назвал президента Украины человеком года, напомнила автор.Кроме того, писательница осудила тех знаменитостей, которые публично поддержали Зеленского. В их число, по мнению автора, вошли актеры Марк Хэммил, Шон Пенн, Бен Стиллер, а также музыкант Боно. Его выступление в киевском бомбоубежище она назвала "обязательной психологической операцией".В заключение автор отметила, что такой пиар — "насилие над умом" и что люди, вероятнее всего, уже устали от этого.
https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844045796.html
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в мире, владимир зеленский, шон пенн, боно (пол дэвид хьюсон), сша, украина
В мире, Владимир Зеленский, Шон Пенн, Боно (Пол Дэвид Хьюсон), США, Украина
05:21 15.01.2023 (обновлено: 13:25 15.01.2023)
Американская писательница пролила свет на позорный пиар Зеленского в США
Американская писательница Джонстоун назвала пиар Зеленского в США настоящим позором
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Пиар-ходы, которые используют президент Украины Владимир Зеленский и США — это позор, заявила
американская писательница Кейтлин Джонстоун.
"Президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании (США. — Прим. ред.) за все время", — написала Джонстоун на своем официальном сайте.
Среди самых позорных пиар-ходов Зеленского и США она выявила решение установить бюст президента Украины в американском Капитолии. К таковым автор причислила "фальшивую голливудскую фразу", в которой Зеленский говорил, что ему нужно оружие, а не поддержка, но, по данным Джонстоун, в действительности неизвестно, произносил ли он эти слова, поскольку единственный источник, который сообщил об этом, — это "неназванный американский чиновник", заявление которого впоследствии растиражировали СМИ.
Помимо этого, Джонстоун отметила, что средства массовой информации внесли и другой вклад в неуклюжий пиар украинского лидера. Так, например, она осудила фотосессию Зеленского и его жены для журнала Vogue. Журнал Time, в свою очередь, назвал президента Украины человеком года, напомнила автор.
Кроме того, писательница осудила тех знаменитостей, которые публично поддержали Зеленского. В их число, по мнению автора, вошли актеры Марк Хэммил, Шон Пенн
, Бен Стиллер, а также музыкант Боно
. Его выступление в киевском бомбоубежище она назвала "обязательной психологической операцией".
В заключение автор отметила, что такой пиар — "насилие над умом" и что люди, вероятнее всего, уже устали от этого.