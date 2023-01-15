https://ria.ru/20230115/pozhar-1845018831.html
В Самарской области потушили пожар на рынке
В Самарской области потушили пожар на рынке - РИА Новости, 15.01.2023
В Самарской области потушили пожар на рынке
Пожар на рынке в городе Кинель Самарской области, где погиб мужчина, полностью ликвидировали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:28
2023-01-15T16:28
2023-01-15T16:28
происшествия
кинель
самара
самарская область
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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Кинель Самарской области, где погиб мужчина, полностью ликвидировали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. Ранее ведомство проинформировало, что ночью в воскресенье на улице Октябрьской в Кинеле загорелись торговые павильоны на площади 900 квадратных метров. В 6.45 мск возгорание было локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в 9.30 мск объявлена ликвидация открытого горения. В результате пожара погиб мужчина, следователи начали доследственную проверку. "В 15.25 (14.25 мск) пожар ликвидирован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230115/pozhar-1844961375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кинель, самара, самарская область
Происшествия, Кинель, Самара, Самарская область
В Самарской области потушили пожар на рынке
В городе Кинель Самарской области потушили пожар на рынке на площади 1500 "квадратов"