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Власти Ивано-Франковской области заявили о пожаре на энергетическом объекте - РИА Новости, 15.01.2023
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https://ria.ru/20230115/pozhar-1844941486.html
Власти Ивано-Франковской области заявили о пожаре на энергетическом объекте
Власти Ивано-Франковской области заявили о пожаре на энергетическом объекте - РИА Новости, 15.01.2023
Власти Ивано-Франковской области заявили о пожаре на энергетическом объекте
Сильный пожар произошел на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области Украины, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T09:52
2023-01-15T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
ивано-франковская область
украина
киевская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сильный пожар произошел на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области Украины, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. "Вчера Ивано-Франковская область в очередной раз подверглась ракетному удару. Имели попадание в энергетический объект области. Возник сильный пожар, площадь которого составляла 200 метров квадратных. Благодаря слаженным и четким действиям спасателей пожар было локализован уже в 17.54 (18.54 мск)", - написала Онищук в своем телеграм-канале. Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
ивано-франковская область
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, ивано-франковская область, украина, киевская область, дтэк, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Ивано-Франковская область, Украина, Киевская область, ДТЭК, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
09:52 15.01.2023
 
Власти Ивано-Франковской области заявили о пожаре на энергетическом объекте

Глава ОВА Онищук: сообщила о пожаре на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пожарная машина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сильный пожар произошел на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области Украины, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
"Вчера Ивано-Франковская область в очередной раз подверглась ракетному удару. Имели попадание в энергетический объект области. Возник сильный пожар, площадь которого составляла 200 метров квадратных. Благодаря слаженным и четким действиям спасателей пожар было локализован уже в 17.54 (18.54 мск)", - написала Онищук в своем телеграм-канале.
Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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