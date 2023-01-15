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Власти Ивано-Франковской области заявили о пожаре на энергетическом объекте

Власти Ивано-Франковской области заявили о пожаре на энергетическом объекте - РИА Новости, 15.01.2023

Власти Ивано-Франковской области заявили о пожаре на энергетическом объекте

Сильный пожар произошел на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области Украины, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:52

2023-01-15T09:52

2023-01-15T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

владимир зеленский

ивано-франковская область

украина

киевская область

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сильный пожар произошел на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области Украины, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. "Вчера Ивано-Франковская область в очередной раз подверглась ракетному удару. Имели попадание в энергетический объект области. Возник сильный пожар, площадь которого составляла 200 метров квадратных. Благодаря слаженным и четким действиям спасателей пожар было локализован уже в 17.54 (18.54 мск)", - написала Онищук в своем телеграм-канале. Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

ивано-франковская область

украина

киевская область

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