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В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре
В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре - РИА Новости, 15.01.2023
В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре
Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T08:22
2023-01-15T08:22
2023-01-15T12:30
происшествия
омская область
павлоградский район
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ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Пожар произошел в воскресенье утром в частном жилом доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. "В доме находилась женщина с тремя несовершеннолетними детьми. Подтверждается информация о их гибели", - сказали в пресс-службе.Тушение пожара продолжается. На место происшествия выехал прокурор Павлоградского района Николай Чармадов. Организована проверка. Причины случившегося выясняются. Вопрос находится на контроле прокуратуры.
омская область
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожара в частном доме в Омской области
Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Пожар произошел в воскресенье утром в частном жилом доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области.
2023-01-15T08:22
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омская область, павлоградский район, видео
Происшествия, Омская область, Павлоградский район
08:22 15.01.2023 (обновлено: 12:30 15.01.2023)
В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре
Мать и дети двух, семи и девяти лет погибли при пожаре в частном доме в Омской области