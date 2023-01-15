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В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре

В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре - РИА Новости, 15.01.2023

В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре

Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T08:22

2023-01-15T08:22

2023-01-15T12:30

происшествия

омская область

павлоградский район

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ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Пожар произошел в воскресенье утром в частном жилом доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. "В доме находилась женщина с тремя несовершеннолетними детьми. Подтверждается информация о их гибели", - сказали в пресс-службе.Тушение пожара продолжается. На место происшествия выехал прокурор Павлоградского района Николай Чармадов. Организована проверка. Причины случившегося выясняются. Вопрос находится на контроле прокуратуры.

омская область

павлоградский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в частном доме в Омской области Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Пожар произошел в воскресенье утром в частном жилом доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. 2023-01-15T08:22 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, павлоградский район, видео