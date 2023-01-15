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В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре - РИА Новости, 15.01.2023
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В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре
В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре - РИА Новости, 15.01.2023
В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре
Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T08:22
2023-01-15T12:30
происшествия
омская область
павлоградский район
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ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Пожар произошел в воскресенье утром в частном жилом доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. "В доме находилась женщина с тремя несовершеннолетними детьми. Подтверждается информация о их гибели", - сказали в пресс-службе.Тушение пожара продолжается. На место происшествия выехал прокурор Павлоградского района Николай Чармадов. Организована проверка. Причины случившегося выясняются. Вопрос находится на контроле прокуратуры.
омская область
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60
353
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Тушение пожара в частном доме в Омской области
Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Пожар произошел в воскресенье утром в частном жилом доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области.
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происшествия, омская область, павлоградский район, видео
Происшествия, Омская область, Павлоградский район
В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре
ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
2023-01-15T08:22
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08:22 15.01.2023 (обновлено: 12:30 15.01.2023)
 
В Омской области мать и трое маленьких детей погибли при пожаре

Мать и дети двух, семи и девяти лет погибли при пожаре в частном доме в Омской области

© Фото : СУСК России по Омской областиЖенщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области
Женщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : СУСК России по Омской области
Женщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Мать и трое детей двух, семи и девяти лет погибли во время пожара в частном доме в Павлоградском районе Омской области, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Пожар произошел в воскресенье утром в частном жилом доме в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области.
"В доме находилась женщина с тремя несовершеннолетними детьми. Подтверждается информация о их гибели", - сказали в пресс-службе.
Тушение пожара продолжается. На место происшествия выехал прокурор Павлоградского района Николай Чармадов. Организована проверка. Причины случившегося выясняются. Вопрос находится на контроле прокуратуры.
 
ПроисшествияОмская областьПавлоградский район
 
 
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