Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/pozhar-1844927453.html
В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке
В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке - РИА Новости, 15.01.2023
В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке
На рынке в городе Кинель в Самарской области произошел пожар, для тушения привлекли два пожарных поезда, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T06:27
2023-01-15T11:25
происшествия
россия
самарская область
кинель
октябрьский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844984620_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_e6de37605771c8465953f95b99ed2178.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На рынке в городе Кинель в Самарской области произошел пожар, для тушения привлекли два пожарных поезда, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в 3.20 мск площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Также для тушения пожара задействованы 93 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станции "Кинель" и "Самара".В Telegram-канале МЧС России добавляется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230114/pozhar-1844812199.html
россия
самарская область
кинель
октябрьский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844984620_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_1ca0c48c9fc6bb3c208cfbfb1d590eb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, кинель, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Самарская область, Кинель, Октябрьский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:27 15.01.2023 (обновлено: 11:25 15.01.2023)
 
В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке

В городе Кинель Самарской области горит рынок, для тушения привлекли поезда

© Фото : ГУ МЧС по Самарской областиПоезд на месте ликвидации пожара на рынке в Самарской области
Поезд на месте ликвидации пожара на рынке в Самарской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : ГУ МЧС по Самарской области
Поезд на месте ликвидации пожара на рынке в Самарской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На рынке в городе Кинель в Самарской области произошел пожар, для тушения привлекли два пожарных поезда, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 02.33 (мск) поступило сообщение о пожаре на продовольственном рынке по адресу: городской округ Кинель, улица Октябрьская, в районе железнодорожного вокзала. Горят торговые павильоны на площади 900 квадратных метров, объявлен повышенный ранг вызова — пожар №2", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 3.20 мск площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.
Также для тушения пожара задействованы 93 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станции "Кинель" и "Самара".
В Telegram-канале МЧС России добавляется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 11:17
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьКинельОктябрьскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала