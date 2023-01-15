https://ria.ru/20230115/pozhar-1844927453.html

В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке

В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке - РИА Новости, 15.01.2023

В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке

На рынке в городе Кинель в Самарской области произошел пожар, для тушения привлекли два пожарных поезда, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T06:27

2023-01-15T06:27

2023-01-15T11:25

происшествия

россия

самарская область

кинель

октябрьский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На рынке в городе Кинель в Самарской области произошел пожар, для тушения привлекли два пожарных поезда, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в 3.20 мск площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Также для тушения пожара задействованы 93 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станции "Кинель" и "Самара".В Telegram-канале МЧС России добавляется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230114/pozhar-1844812199.html

россия

самарская область

кинель

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происшествия, россия, самарская область, кинель, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)