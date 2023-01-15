https://ria.ru/20230115/pozhar-1844927453.html
В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке
В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке - РИА Новости, 15.01.2023
В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке
На рынке в городе Кинель в Самарской области произошел пожар, для тушения привлекли два пожарных поезда, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T06:27
2023-01-15T06:27
2023-01-15T11:25
происшествия
россия
самарская область
кинель
октябрьский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844984620_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_e6de37605771c8465953f95b99ed2178.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На рынке в городе Кинель в Самарской области произошел пожар, для тушения привлекли два пожарных поезда, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в 3.20 мск площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Также для тушения пожара задействованы 93 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станции "Кинель" и "Самара".В Telegram-канале МЧС России добавляется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230114/pozhar-1844812199.html
россия
самарская область
кинель
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844984620_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_1ca0c48c9fc6bb3c208cfbfb1d590eb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самарская область, кинель, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Самарская область, Кинель, Октябрьский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:27 15.01.2023 (обновлено: 11:25 15.01.2023)
В Самарской области привлекли поезда для тушения пожара на рынке
В городе Кинель Самарской области горит рынок, для тушения привлекли поезда