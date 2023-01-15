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На севере Буркина-Фасо похитили около 60 женщин - РИА Новости, 15.01.2023
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На севере Буркина-Фасо похитили около 60 женщин
На севере Буркина-Фасо похитили около 60 женщин - РИА Новости, 15.01.2023
На севере Буркина-Фасо похитили около 60 женщин
Около 60 женщин похищены у населенного пункта Арбинда на севере Буркина-Фасо, некоторым удалось сбежать, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T19:34
2023-01-15T19:34
в мире
буркина-фасо
сахель
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 60 женщин похищены у населенного пункта Арбинда на севере Буркина-Фасо, некоторым удалось сбежать, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников и жителей. Как отмечается, в похищениях, которые произошли в четверг и пятницу, подозревают джихадистов. "Согласно заявлениям нескольких жителей и местных чиновников, пожелавших сохранить анонимность, одна группа из примерно 40 женщин была похищена в десятке километров к юго-востоку от Арбинды, а другая группа из 20 женщин - на следующий день к северу от этого населенного пункта. Некоторым удалось сбежать и вернуться в свою деревню", - передает агентство в воскресенье. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20221030/napadenie-1827888391.html
https://ria.ru/20230107/frantsiya-1843377851.html
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в мире, буркина-фасо, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Сахель
19:34 15.01.2023
 
На севере Буркина-Фасо похитили около 60 женщин

Франс Пресс: джихадисты на севере Буркина-Фасо похитили около 60 женщин

© AFP 2023 / Sia KambouДевушка на улице в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу
Девушка на улице в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Sia Kambou
Девушка на улице в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 60 женщин похищены у населенного пункта Арбинда на севере Буркина-Фасо, некоторым удалось сбежать, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников и жителей.
Как отмечается, в похищениях, которые произошли в четверг и пятницу, подозревают джихадистов.
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"Согласно заявлениям нескольких жителей и местных чиновников, пожелавших сохранить анонимность, одна группа из примерно 40 женщин была похищена в десятке километров к юго-востоку от Арбинды, а другая группа из 20 женщин - на следующий день к северу от этого населенного пункта. Некоторым удалось сбежать и вернуться в свою деревню", - передает агентство в воскресенье.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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