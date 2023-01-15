https://ria.ru/20230115/pokhischenie-1845040808.html

На севере Буркина-Фасо похитили около 60 женщин

На севере Буркина-Фасо похитили около 60 женщин - РИА Новости, 15.01.2023

На севере Буркина-Фасо похитили около 60 женщин

Около 60 женщин похищены у населенного пункта Арбинда на севере Буркина-Фасо, некоторым удалось сбежать, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T19:34

2023-01-15T19:34

2023-01-15T19:34

в мире

буркина-фасо

сахель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/127733/34/1277333434_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_024ead72ef1e52834ec92c79821b900a.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Около 60 женщин похищены у населенного пункта Арбинда на севере Буркина-Фасо, некоторым удалось сбежать, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников и жителей. Как отмечается, в похищениях, которые произошли в четверг и пятницу, подозревают джихадистов. "Согласно заявлениям нескольких жителей и местных чиновников, пожелавших сохранить анонимность, одна группа из примерно 40 женщин была похищена в десятке километров к юго-востоку от Арбинды, а другая группа из 20 женщин - на следующий день к северу от этого населенного пункта. Некоторым удалось сбежать и вернуться в свою деревню", - передает агентство в воскресенье. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20221030/napadenie-1827888391.html

https://ria.ru/20230107/frantsiya-1843377851.html

буркина-фасо

сахель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буркина-фасо, сахель