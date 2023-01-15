https://ria.ru/20230115/napadenie-1845024622.html

В Югре пациенты напали на сотрудников больницы

В Югре пациенты напали на сотрудников больницы - РИА Новости, 15.01.2023

В Югре пациенты напали на сотрудников больницы

Два случая нападения агрессивных и нетрезвых пациентов на сотрудников Мегионской городской больницы (ХМАО) произошли в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T17:13

2023-01-15T17:13

2023-01-15T17:13

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Два случая нападения агрессивных и нетрезвых пациентов на сотрудников Мегионской городской больницы (ХМАО) произошли в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба медучреждения, в итоге одного из инцидентов региональное СУСК возбудило уголовное дело. "Вечером 13 января в приемном покое Мегионской городской больницы произошло два инцидента с участием агрессивных пациентов. В первом случае было совершено нападение на охранника, которому нетрезвый посетитель сломал нос. Во втором – пациент, доставленный в больницу с обморожением, внезапно напал на медсестру и, размахивая ножницами, начал угрожать окружающим", – говорится в релизе больницы. По факту нападения на медицинского работника возбуждено уголовное дело "в отношении 31-летнего гражданина одного из соседних государств", он подозревается в покушении на убийство, отмечает СУСК в воскресенье. Как уточнили в управлении, сейчас подозреваемый задержан, в момент совершения преступления был пьяным, а нанести удары хирургическими ножницами медперсоналу злоумышленник не смог из-за оказанного ими сопротивления. "Обстановка в отделении нормализовалась, оказание помощи пациентам продолжается в обычном режиме. Эти два инцидента подтверждают, что медработники в таких случаях становятся жертвами нетрезвых пациентов и посетителей, и никак не защищены от их агрессивных действий", – добавили также в больнице.

https://ria.ru/20230104/arest-1843053758.html

https://ria.ru/20221223/lipetsk-1841001926.html

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, ханты-мансийский автономный округ