https://ria.ru/20230115/napadenie-1845024622.html
В Югре пациенты напали на сотрудников больницы
В Югре пациенты напали на сотрудников больницы - РИА Новости, 15.01.2023
В Югре пациенты напали на сотрудников больницы
Два случая нападения агрессивных и нетрезвых пациентов на сотрудников Мегионской городской больницы (ХМАО) произошли в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:13
2023-01-15T17:13
2023-01-15T17:13
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Два случая нападения агрессивных и нетрезвых пациентов на сотрудников Мегионской городской больницы (ХМАО) произошли в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба медучреждения, в итоге одного из инцидентов региональное СУСК возбудило уголовное дело. "Вечером 13 января в приемном покое Мегионской городской больницы произошло два инцидента с участием агрессивных пациентов. В первом случае было совершено нападение на охранника, которому нетрезвый посетитель сломал нос. Во втором – пациент, доставленный в больницу с обморожением, внезапно напал на медсестру и, размахивая ножницами, начал угрожать окружающим", – говорится в релизе больницы. По факту нападения на медицинского работника возбуждено уголовное дело "в отношении 31-летнего гражданина одного из соседних государств", он подозревается в покушении на убийство, отмечает СУСК в воскресенье. Как уточнили в управлении, сейчас подозреваемый задержан, в момент совершения преступления был пьяным, а нанести удары хирургическими ножницами медперсоналу злоумышленник не смог из-за оказанного ими сопротивления. "Обстановка в отделении нормализовалась, оказание помощи пациентам продолжается в обычном режиме. Эти два инцидента подтверждают, что медработники в таких случаях становятся жертвами нетрезвых пациентов и посетителей, и никак не защищены от их агрессивных действий", – добавили также в больнице.
https://ria.ru/20230104/arest-1843053758.html
https://ria.ru/20221223/lipetsk-1841001926.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре пациенты напали на сотрудников больницы
В Югре пациенты с кулаками и ножницами напали на сотрудников Мегионской городской больницы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости.
Два случая нападения агрессивных и нетрезвых пациентов на сотрудников Мегионской городской больницы (ХМАО) произошли в минувшую пятницу, сообщает
пресс-служба медучреждения, в итоге одного из инцидентов региональное СУСК возбудило уголовное дело.
"Вечером 13 января в приемном покое Мегионской городской больницы произошло два инцидента с участием агрессивных пациентов. В первом случае было совершено нападение на охранника, которому нетрезвый посетитель сломал нос. Во втором – пациент, доставленный в больницу с обморожением, внезапно напал на медсестру и, размахивая ножницами, начал угрожать окружающим", – говорится в релизе больницы.
По факту нападения на медицинского работника возбуждено уголовное дело "в отношении 31-летнего гражданина одного из соседних государств", он подозревается в покушении на убийство, отмечает СУСК в воскресенье.
Как уточнили в управлении, сейчас подозреваемый задержан, в момент совершения преступления был пьяным, а нанести удары хирургическими ножницами медперсоналу злоумышленник не смог из-за оказанного ими сопротивления.
"Обстановка в отделении нормализовалась, оказание помощи пациентам продолжается в обычном режиме. Эти два инцидента подтверждают, что медработники в таких случаях становятся жертвами нетрезвых пациентов и посетителей, и никак не защищены от их агрессивных действий", – добавили также в больнице.