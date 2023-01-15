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В Турции заявили о росте силы России после каждого нападения Запада - РИА Новости, 15.01.2023
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В Турции заявили о росте силы России после каждого нападения Запада
В Турции заявили о росте силы России после каждого нападения Запада - РИА Новости, 15.01.2023
В Турции заявили о росте силы России после каждого нападения Запада
Россия за последние несколько сотен лет отбила несколько нападений с Запада, и это только сделало ее сильнее, считает обозреватель турецкого издания Sabah... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T06:35
2023-01-15T18:23
в мире
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россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия за последние несколько сотен лет отбила несколько нападений с Запада, и это только сделало ее сильнее, считает обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.Первым нападением, по словам автора, является война 1812 года. Французская культура, преобладавшая в обществе, после победы над Наполеоном стала отходить на задний план, уступая место русской культуре и антизападным настроениям.Вторая атака — революция 1917 года. Автор утверждает, что Белая гвардия под руководством Запада пыталась подавить революцию. Победа большевиков позволила государству сосредоточить внимание на интернационалистской политике.Третья и четвертая атаки — Великая Отечественная война и холодная война.Последней атакой стран Запада на Россию, заявил Тутар, стало свержение США и Европой пророссийски настроенного президента Украины. Москва, впоследствии начав специальную военную операцию, пошатнула "глобальный статус-кво".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221115/poteri-1831645533.html
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в мире, владимир путин, россия, сша, европа
В мире, Владимир Путин, Россия, США, Европа
06:35 15.01.2023 (обновлено: 18:23 15.01.2023)
 
В Турции заявили о росте силы России после каждого нападения Запада

Турецкое издание Sabah: Россия с каждым нападением Запада становится только сильнее

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации
Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия за последние несколько сотен лет отбила несколько нападений с Запада, и это только сделало ее сильнее, считает обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

"За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее", — заявил автор.

Первым нападением, по словам автора, является война 1812 года. Французская культура, преобладавшая в обществе, после победы над Наполеоном стала отходить на задний план, уступая место русской культуре и антизападным настроениям.
Вторая атака — революция 1917 года. Автор утверждает, что Белая гвардия под руководством Запада пыталась подавить революцию. Победа большевиков позволила государству сосредоточить внимание на интернационалистской политике.
Третья и четвертая атаки — Великая Отечественная война и холодная война.
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Последней атакой стран Запада на Россию, заявил Тутар, стало свержение США и Европой пророссийски настроенного президента Украины. Москва, впоследствии начав специальную военную операцию, пошатнула "глобальный статус-кво".

"После каждой попытки интервенции со стороны Запада Россия действовала с новой геополитической идентичностью и становилась все сильнее. Сейчас, когда Вашингтон перешел в наступление через киевским режим, Москва с помощью политики Большой Евразии расшатывает основы американской гегемонии и подрывает статус Соединенных Штатов как единоличной сверхдержавы", — заключил обозреватель.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 17:57
"Обрадует Путина". В США предупредили Украину о новой проблеме
 
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