https://ria.ru/20230115/napadenie-1844927704.html

В Турции заявили о росте силы России после каждого нападения Запада

В Турции заявили о росте силы России после каждого нападения Запада - РИА Новости, 15.01.2023

В Турции заявили о росте силы России после каждого нападения Запада

Россия за последние несколько сотен лет отбила несколько нападений с Запада, и это только сделало ее сильнее, считает обозреватель турецкого издания Sabah... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T06:35

2023-01-15T06:35

2023-01-15T18:23

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россия

сша

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия за последние несколько сотен лет отбила несколько нападений с Запада, и это только сделало ее сильнее, считает обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.Первым нападением, по словам автора, является война 1812 года. Французская культура, преобладавшая в обществе, после победы над Наполеоном стала отходить на задний план, уступая место русской культуре и антизападным настроениям.Вторая атака — революция 1917 года. Автор утверждает, что Белая гвардия под руководством Запада пыталась подавить революцию. Победа большевиков позволила государству сосредоточить внимание на интернационалистской политике.Третья и четвертая атаки — Великая Отечественная война и холодная война.Последней атакой стран Запада на Россию, заявил Тутар, стало свержение США и Европой пророссийски настроенного президента Украины. Москва, впоследствии начав специальную военную операцию, пошатнула "глобальный статус-кво".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221115/poteri-1831645533.html

https://ria.ru/20230114/putin-1844880713.html

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сша

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в мире, владимир путин, россия, сша, европа