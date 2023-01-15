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В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ - РИА Новости, 15.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/minoborony-1844994092.html
В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ
В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ - РИА Новости, 15.01.2023
В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ
Вооруженные силы РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:56
2023-01-15T15:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Четырнадцатого января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844994287.html
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Екатерина Зайцева
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Конашенков об ударе по системе военного управления Украины
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:56 15.01.2023 (обновлено: 15:08 15.01.2023)
 
В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ

Минобороны: цели удара по системе военного управления Украины 14 января достигнуты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Четырнадцатого января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 13:57Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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