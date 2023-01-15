https://ria.ru/20230115/minoborony-1844994092.html
В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ
В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ - РИА Новости, 15.01.2023
В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ
Вооруженные силы РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:56
2023-01-15T13:56
2023-01-15T15:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845007042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e05133f29cb6647fcfea0cbba042cc33.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Четырнадцатого января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844994287.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845007042_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_e5bd729dc135beb11368aeecdec0b221.jpg
Конашенков об ударе по системе военного управления Украины
Конашенков об ударе по системе военного управления Украины
2023-01-15T13:56
true
PT4M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:56 15.01.2023 (обновлено: 15:08 15.01.2023)
В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ
Минобороны: цели удара по системе военного управления Украины 14 января достигнуты