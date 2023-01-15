https://ria.ru/20230115/minoborony-1844994092.html

В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ

В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ - РИА Новости, 15.01.2023

В Минобороны рассказали о ракетном ударе по системе управления ВСУ

Вооруженные силы РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:56

2023-01-15T13:56

2023-01-15T15:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Четырнадцатого января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844994287.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность