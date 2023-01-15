Итальянская нефтегазовая компания обнаружила новое месторождение
Итальянская Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта
Газовое оборудование . Архивное фото
РИМ, 15 янв - РИА Новости. Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта в восточной части Средиземного моря.
"Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте компании.
Как отмечает Eni, месторождение можно разрабатывать, используя близость существующих объектов компании.
Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива", с 2018 года страна отказалась от импорта газа. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом. В середине января 2020 года страны Восточного Средиземноморья парафировали первый официальный договор о создании газового форума.
Eni открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта в 2015 году. Его площадь составляет 231 квадратный километр, потенциальные запасы оцениваются в 850 миллиардов кубических метров. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению Шорук (Shorouk), в котором 30% принадлежит "Роснефти", 10% - британской BP, 10% - эмиратской Mubadala Petroleum и 50% у IEOC ("дочка" Eni).
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