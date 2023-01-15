https://ria.ru/20230115/mestorozhdenie-1845012760.html

Итальянская нефтегазовая компания обнаружила новое месторождение

Итальянская нефтегазовая компания обнаружила новое месторождение - РИА Новости, 15.01.2023

Итальянская нефтегазовая компания обнаружила новое месторождение

Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта в восточной части Средиземного моря. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T15:38

2023-01-15T15:38

2023-01-15T15:38

экономика

цены на нефть

египет

средиземное море

каир (город)

eni

роснефть

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РИМ, 15 янв - РИА Новости. Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта в восточной части Средиземного моря. Как отмечает Eni, месторождение можно разрабатывать, используя близость существующих объектов компании. Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива", с 2018 года страна отказалась от импорта газа. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом. В середине января 2020 года страны Восточного Средиземноморья парафировали первый официальный договор о создании газового форума. Eni открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта в 2015 году. Его площадь составляет 231 квадратный километр, потенциальные запасы оцениваются в 850 миллиардов кубических метров. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению Шорук (Shorouk), в котором 30% принадлежит "Роснефти", 10% - британской BP, 10% - эмиратской Mubadala Petroleum и 50% у IEOC ("дочка" Eni).

https://ria.ru/20221213/italiya-1838295766.html

египет

средиземное море

каир (город)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, египет, средиземное море, каир (город), eni , роснефть