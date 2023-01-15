https://ria.ru/20230115/koronavirus-1844957218.html
В России за сутки госпитализировали 489 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 489 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2023
В России за сутки госпитализировали 489 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 489 человек с COVID-19, на 39,9% меньше, чем накануне, выздоровели 3208 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:33
2023-01-15T11:33
2023-01-15T11:33
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 489 человек с COVID-19, на 39,9% меньше, чем накануне, выздоровели 3208 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 4789 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 43 человека", - говорится в сообщении оперштаба."По состоянию на 15 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 489 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%... Выздоровели за сутки 3208 человек, или на 17,5% меньше в сравнении с 14 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах, снижение - в 59 регионах, ситуация не изменилась в 16 субъектах страны.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 489 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 4789 новых случаев COVID-19, умерли 43 человека