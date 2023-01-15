https://ria.ru/20230115/koronavirus-1844957218.html

В России за сутки госпитализировали 489 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 489 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2023

В России за сутки госпитализировали 489 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 489 человек с COVID-19, на 39,9% меньше, чем накануне, выздоровели 3208 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:33

2023-01-15T11:33

2023-01-15T11:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 489 человек с COVID-19, на 39,9% меньше, чем накануне, выздоровели 3208 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 4789 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 43 человека", - говорится в сообщении оперштаба."По состоянию на 15 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 489 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%... Выздоровели за сутки 3208 человек, или на 17,5% меньше в сравнении с 14 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах, снижение - в 59 регионах, ситуация не изменилась в 16 субъектах страны.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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