https://ria.ru/20230115/konflikt-1845031118.html
Лидер СДПГ высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине
Лидер СДПГ высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине - РИА Новости, 15.01.2023
Лидер СДПГ высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине
Лидер СДПГ (входит в правительственную коалицию) Ларс Клингбайль высказался в пользу дипломатического решения конфликта на Украине, сообщил немецкий журнал... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T18:13
2023-01-15T18:13
2023-01-15T18:13
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
киев
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Лидер СДПГ (входит в правительственную коалицию) Ларс Клингбайль высказался в пользу дипломатического решения конфликта на Украине, сообщил немецкий журнал Spiegel. Уточняется, что с таким заявлением политик выступил на новогоднем приеме СДПГ в Майнце. "Иногда у меня идет кругом голова, когда я вижу, что дискуссии идут только вокруг оружия", - приводит издание слова Клингбайля. "Я потрясен тем, что в наши дни понятие дипломатии стало почти презренным", - добавил политик. При этом он полностью поддерживает то, что Германия помогает Украине в военном отношении. По его словам, украинская сторона должна быть усилена, "чтобы она могла вступить в переговоры с российской стороной в более сильной позиции". Как поясняет издание, лидер партии выступает за "военную силу с одной стороны и опору на дипломатию с другой". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1845022594.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844986652.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Киев
Лидер СДПГ высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине
Лидер СДПГ Клингбайль высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине