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Россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны, рассказал эксперт - РИА Новости, 15.01.2023
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Россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны, рассказал эксперт
Россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны, рассказал эксперт - РИА Новости, 15.01.2023
Россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны, рассказал эксперт
Россияне за год потребляют в среднем 1,2 килограмма кофе, что в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии, где на душу населения приходится 12 килограмм,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:33
2023-01-15T14:42
финляндия
западная европа
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне за год потребляют в среднем 1,2 килограмма кофе, что в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии, где на душу населения приходится 12 килограмм, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости. "В среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год. В той же самой Финляндии потребление – 12 килограмм на душу населения. Даже если мы посмотрим на Западную Европу или на Восточную, то и там потребление кофе в разы выше", - заявил он. Сои подчеркнул, что в России исторически пили компот и чай, а кофе появился относительно недавно, поэтому в вопросе потребления этого напитка есть куда расти.
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финляндия, западная европа, россия
Финляндия, Западная Европа, Россия
14:33 15.01.2023 (обновлено: 14:42 15.01.2023)
 
Россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны, рассказал эксперт

Эксперт Сои: россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкОбжарка кофе
Обжарка кофе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Обжарка кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне за год потребляют в среднем 1,2 килограмма кофе, что в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии, где на душу населения приходится 12 килограмм, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости.
"В среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год. В той же самой Финляндии потребление – 12 килограмм на душу населения. Даже если мы посмотрим на Западную Европу или на Восточную, то и там потребление кофе в разы выше", - заявил он.
Сои подчеркнул, что в России исторически пили компот и чай, а кофе появился относительно недавно, поэтому в вопросе потребления этого напитка есть куда расти.
Кофе, приготовленный на песке - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 03:18
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ФинляндияЗападная ЕвропаРоссия
 
 
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