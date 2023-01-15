https://ria.ru/20230115/kofe-1845001943.html

Россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны, рассказал эксперт

Россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны, рассказал эксперт - РИА Новости, 15.01.2023

Россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны, рассказал эксперт

Россияне за год потребляют в среднем 1,2 килограмма кофе, что в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии, где на душу населения приходится 12 килограмм,... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:33

2023-01-15T14:33

2023-01-15T14:42

финляндия

западная европа

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне за год потребляют в среднем 1,2 килограмма кофе, что в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии, где на душу населения приходится 12 килограмм, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости. "В среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год. В той же самой Финляндии потребление – 12 килограмм на душу населения. Даже если мы посмотрим на Западную Европу или на Восточную, то и там потребление кофе в разы выше", - заявил он. Сои подчеркнул, что в России исторически пили компот и чай, а кофе появился относительно недавно, поэтому в вопросе потребления этого напитка есть куда расти.

https://ria.ru/20221212/kofe-1837939612.html

финляндия

западная европа

россия

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финляндия, западная европа, россия