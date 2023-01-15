https://ria.ru/20230115/kiev-1845004396.html

Украинские СМИ сообщили о мужчине, угрожавшем взорвать гранату в Киеве

Украинские СМИ сообщили о мужчине, угрожавшем взорвать гранату в Киеве - РИА Новости, 15.01.2023

Украинские СМИ сообщили о мужчине, угрожавшем взорвать гранату в Киеве

Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов в Киеве, пишет украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:52

2023-01-15T14:52

2023-01-15T17:37

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов в Киеве, пишет украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на очевидцев. "Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов, который находится возле центрального ж/д вокзала Киева", — говорится в сообщении. По информации издания, на место приехали спецслужбы, которые уговорили мужчину отдать гранату, после чего увезли его в управление полиции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина