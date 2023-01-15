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Украинские СМИ сообщили о мужчине, угрожавшем взорвать гранату в Киеве
Украинские СМИ сообщили о мужчине, угрожавшем взорвать гранату в Киеве - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские СМИ сообщили о мужчине, угрожавшем взорвать гранату в Киеве
Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов в Киеве, пишет украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:52
2023-01-15T14:52
2023-01-15T17:37
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украина
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов в Киеве, пишет украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на очевидцев. "Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов, который находится возле центрального ж/д вокзала Киева", — говорится в сообщении. По информации издания, на место приехали спецслужбы, которые уговорили мужчину отдать гранату, после чего увезли его в управление полиции.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1845003007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина
14:52 15.01.2023 (обновлено: 17:37 15.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о мужчине, угрожавшем взорвать гранату в Киеве
Klymenko.Time: мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве