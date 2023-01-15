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В Обнинске в канализации нашли тела мужчины и женщины - РИА Новости, 15.01.2023
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В Обнинске в канализации нашли тела мужчины и женщины
В Обнинске в канализации нашли тела мужчины и женщины - РИА Новости, 15.01.2023
В Обнинске в канализации нашли тела мужчины и женщины
Тела неизвестных мужчины и женщины обнаружили в канализационном колодце в Обнинске, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T18:21
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происшествия
обнинск
россия
калужская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тела неизвестных мужчины и женщины обнаружили в канализационном колодце в Обнинске, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Калужской области. Согласно данным, тела мужчины и женщины нашли 15 января в канализационном колодце на улице Любого в Обнинске. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство", - сказали в ведомстве. Личности погибших и обстоятельства преступления устанавливаются.
https://ria.ru/20230109/delo-1843785679.html
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происшествия, обнинск, россия, калужская область
Происшествия, Обнинск, Россия, Калужская область
18:21 15.01.2023 (обновлено: 18:46 15.01.2023)
 
В Обнинске в канализации нашли тела мужчины и женщины

СК: в Обнинске в канализации нашли тела мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело

© Фото : СУСК РФ по Калужской областиВ канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека
В канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : СУСК РФ по Калужской области
В канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тела неизвестных мужчины и женщины обнаружили в канализационном колодце в Обнинске, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Калужской области.
Согласно данным, тела мужчины и женщины нашли 15 января в канализационном колодце на улице Любого в Обнинске.
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