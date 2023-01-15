https://ria.ru/20230115/kanalizatsiya-1845032130.html

В Обнинске в канализации нашли тела мужчины и женщины

В Обнинске в канализации нашли тела мужчины и женщины - РИА Новости, 15.01.2023

В Обнинске в канализации нашли тела мужчины и женщины

Тела неизвестных мужчины и женщины обнаружили в канализационном колодце в Обнинске, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T18:21

2023-01-15T18:21

2023-01-15T18:46

происшествия

обнинск

россия

калужская область

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тела неизвестных мужчины и женщины обнаружили в канализационном колодце в Обнинске, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Калужской области. Согласно данным, тела мужчины и женщины нашли 15 января в канализационном колодце на улице Любого в Обнинске. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство", - сказали в ведомстве. Личности погибших и обстоятельства преступления устанавливаются.

https://ria.ru/20230109/delo-1843785679.html

https://ria.ru/20230112/shkolnik-1844435126.html

обнинск

россия

калужская область

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2023

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происшествия, обнинск, россия, калужская область