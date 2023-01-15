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Инфляция в России может приблизиться к пяти процентам, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2023
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Инфляция в России может приблизиться к пяти процентам, заявил Путин
Инфляция в России может приблизиться к пяти процентам, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2023
Инфляция в России может приблизиться к пяти процентам, заявил Путин
Инфляция в России по результатам первого квартала этого года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9 %, ситуация в экономике не просто стабильная, а вполне... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:10
2023-01-15T14:10
россия
экономика
владимир путин
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв - РИА Новости. Инфляция в России по результатам первого квартала этого года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9 %, ситуация в экономике не просто стабильная, а вполне удовлетворительная, если не хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она... от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Путин подчеркнул, что это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы. "Кроме всего, промышленное производство у нас на подъеме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно - если не хорошая", - заключил он.
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россия, экономика, владимир путин, павел зарубин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Павел Зарубин
14:10 15.01.2023
 
Инфляция в России может приблизиться к пяти процентам, заявил Путин

Путин: инфляция в России в первом квартале может приблизиться к пяти процентам

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв - РИА Новости. Инфляция в России по результатам первого квартала этого года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9 %, ситуация в экономике не просто стабильная, а вполне удовлетворительная, если не хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она... от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Путин подчеркнул, что это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы.
"Кроме всего, промышленное производство у нас на подъеме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно - если не хорошая", - заключил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 14:03
Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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