https://ria.ru/20230115/inflyatsiya-1844997935.html

Инфляция в России может приблизиться к пяти процентам, заявил Путин

Инфляция в России может приблизиться к пяти процентам, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2023

Инфляция в России может приблизиться к пяти процентам, заявил Путин

Инфляция в России по результатам первого квартала этого года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9 %, ситуация в экономике не просто стабильная, а вполне... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:10

2023-01-15T14:10

2023-01-15T14:10

россия

экономика

владимир путин

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв - РИА Новости. Инфляция в России по результатам первого квартала этого года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9 %, ситуация в экономике не просто стабильная, а вполне удовлетворительная, если не хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она... от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Путин подчеркнул, что это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы. "Кроме всего, промышленное производство у нас на подъеме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно - если не хорошая", - заключил он.

https://ria.ru/20230115/ekonomika-1844996743.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин, павел зарубин