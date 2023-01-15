https://ria.ru/20230115/france-1844999909.html

Город во Франции не принял от России плату за места на кладбище, пишут СМИ

Город во Франции не принял от России плату за места на кладбище, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2023

Город во Франции не принял от России плату за места на кладбище, пишут СМИ

Французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы плату за места на кладбище, где похоронены знаменитые выходцы из России, пишет газета Monde. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:23

2023-01-15T14:23

2023-01-15T17:46

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы плату за места на кладбище, где похоронены знаменитые выходцы из России, пишет газета Monde. "В этом году город не принял денег <…>, которые позволяют финансировать продление аренды российских мест", — приводит издание слова Николая Лопухина, главы комитета по уходу за русскими православными захоронениями на Сент-Женевьев-де-Буа (CESOR). Москва и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году подписали соглашение, в соответствии с которым российская сторона оплачивает содержание захоронений соотечественников, если у них не осталось родственников. По словам Лопухина, комитет ищет деньги на это, но впоследствии и он столкнется с трудностями. Глава CESOR добавил, что кладбище обветшало и Россия хотела провести его реставрацию, но из-за пандемии коронавируса и ситуации на Украине проектом больше не занимаются. Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа находится в 24 километрах от Парижа, в департаменте Эсон. Оно было создано в конце XIX века, а первое русское захоронение появилось в 1927 году. Здесь похоронены писатели Иван Бунин и Тэффи, режиссер Андрей Тарковский, артисты балета Сергей Лифарь и Рудольф Нуреев, поэт Александр Галич, эмигранты разных волн, представители дворянства, военных кругов и другие выходцы из России. Всего на Сен-Женевьев-де-Буа более пяти тысяч могил, в которых покоятся останки около 15 тысяч русских.

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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франция, россия, общество