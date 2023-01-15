https://ria.ru/20230115/dyatlov-1844713756.html

"На допросах все отрицали". Неизвестный след в деле группы Дятлова

"На допросах все отрицали". Неизвестный след в деле группы Дятлова - РИА Новости, 15.01.2023

"На допросах все отрицали". Неизвестный след в деле группы Дятлова

Со дня гибели группы Дятлова прошло более 60 лет, но точку в деле так и не поставили. Официальная версия многих не устраивает, поэтому выдвигают разные... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T08:00

2023-01-15T08:00

2023-01-15T08:08

религия

урал

ивдель

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Со дня гибели группы Дятлова прошло более 60 лет, но точку в деле так и не поставили. Официальная версия многих не устраивает, поэтому выдвигают разные гипотезы, в том числе и мистические. О самых любопытных — в материале РИА Новости."Наказание за кощунство"В конце января 1959-го группа студентов Уральского политехнического института (УПИ) во главе с пятикурсником Игорем Дятловым наметила маршрут на Северный Урал. Цель — взойти на вершины Отортен и Ойка-Чакур. Планировали добраться до конечной точки — поселка Вижай — 12 февраля и оттуда послать телеграмму в институтский спортклуб. Однако вестей так и не пришло.Родственники забили тревогу, и 20 февраля началась поисковая операция. Первых погибших обнаружили через несколько дней в полутора километрах от разрезанной палатки в окрестностях горы Холатчахль. Через неделю возбудили уголовное дело.Как именно погибли люди, до сих пор неясно. По версии следователей, первого февраля туристы остановились на ночлег на слоне Холатчахль. А в ночь на второе по непонятной причине разрезали палатку и побежали вниз к реке.Размытые выводы, а также закрытие дела через три месяца после трагедии стали причиной множества домыслов.В 2019-м, чтобы поставить точку, Генпрокуратура инициировала проверку под руководством замначальника управления по УрФО Андрея Курьякова. Тот заявил, что туристов погубила снежная лавина.Его слова вызвали большой резонанс. Друзья дятловцев возражали: эта версия — для отвода глаз. Истинная же причина — техногенная катастрофа. Но были и те, кто придерживался иной точки зрения: участников похода якобы убили местные жители из племени манси.Представители этого малочисленного народа издревле жили на западных склонах Урала. В основном ловили и разводили оленей. Исповедовали шаманские культы. Чем же могли туристы прогневать аборигенов?Сакральная девяткаСчитается, что дятловцы ненароком осквернили одно из святилищ, где местные жрецы проводили обряды — камлания. Эту версию, кстати, следствие прорабатывало одной из первых — тем более, есть довольно весомые аргументы.Гора Холатчахль имела для местного населения сакральный смысл. Название переводится с мансийского как "гора мертвецов", и с ним связана легенда.В незапамятные времена на вершине располагалось капище, посвященное богине смерти Сорни-Най (Золотая Баба). Каждый раз шаманы проводили там ритуал жертвоприношения, убивая ровно по девять живых существ — например, оленей или уток.Но однажды по неизвестным причинам жрецы пожертвовали богине девять молодых охотников. Дар так понравилась Сорни-Най, что с тех пор всем жертвам она предпочитала людей.Дятловцев тоже было девять. В предание, конечно, можно и не поверить, если бы его не подтверждали странные события.Еще в конце 1920-х у горы погибли девять ученых-геологов. Незадолго до трагедии группы Дятлова здесь обнаружили столько же тел бежавших из лагеря Ивдель заключенных. В общей сложности до 1959-го в районе злополучной вершины умерло или пропало без вести 27 человек.Практически во всех случаях расследование заходило в тупик. Но неизменно подозревали семьи Анямовых, Куриковых и Бахтияровых — живущих поблизости выходцев из древних шаманских родов. Однако никаких доказательств их причастности не находили.Покарали богиТак было и с делом группы Дятлова. В марте 1959-го членов этих семей вновь допрашивали следователи. Все как один уверяли: никаких сакральных мест в районе гибели группы туристов у них нет."Наша молебная гора находится в верховьях реки Вижай. Но даже там ни летом, ни зимой никто не живет. Верующие, в основном старики, ходят туда редко — предпочитают молиться дома. А молодежь и вовсе не ходит. А где туристы погибли — там нет никаких молельных камней", — утверждал на допросе Григорий Куриков.Ему вторил и Никита Бахтияров. "Никаких причин нападать на русских туристов у манси не было, — добавлял он. — Всегда в мире жили".Правда, некоторые соплеменники с опаской сообщали, что у трех родов на самом деле есть ритуальная пещера неподалеку от Холатчахль. Но неожиданно на защиту Анямовых, Куриковых и Бахтияровых встали местные русские."Не думаю, что они могли убить альпинистов. Я здесь живу с 1945-го, и не было случая, чтобы манси нападали на чужаков. Наоборот, приезжие часто берут себе в проводники именно аборигенов", — утверждал председатель Бурмантовского сельсовета Михаил Мокрушин.О том же рассказывал и вижайский лесник Иван Пашин. Бывало, вспоминал он, манси привозили к себе в юрты заблудившихся. К тому же, по его словам, оленеводы активно помогали следователям.Правда, Пашин обмолвился: Анямовы, Куриковы и Бахтияровы следили за дятловцами на протяжении всего похода. "Видимо, какое-то недоверие к чужакам у них было. Но как только погода испортилась, преследователи ушли", — уточнял он.Сегодня некоторые эксперты склонны считать, что шаманская версия в какой-то мере согласуется с официальной. Мансийский след в истории с группой Дятлова был, но погубили туристов не аборигены, а "духи леса". Так северный народ называет могучие силы природы.

https://ria.ru/20221211/chud-1837583924.html

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урал, ивдель, аналитика - религия и мировоззрение