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Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР
Мирный житель пострадал в результате обстрела Старомайорска со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:48
2023-01-15T17:48
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Старомайорска со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомайорское: (включен в зону ответственности администрации города Донецка): - по улице Советской, 15 ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Телеграм-канале.
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины
17:48 15.01.2023
 
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР

Представительство ДНР сообщило о ранении мужчины при обстреле Старомайорска со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Старомайорска со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомайорское: (включен в зону ответственности администрации города Донецка): - по улице Советской, 15 ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Телеграм-канале.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2023
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