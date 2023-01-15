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Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР
Мирный житель пострадал в результате обстрела Старомайорска со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:48
2023-01-15T17:48
2023-01-15T17:48
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Старомайорска со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомайорское: (включен в зону ответственности администрации города Донецка): - по улице Советской, 15 ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР
Представительство ДНР сообщило о ранении мужчины при обстреле Старомайорска со стороны ВСУ