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Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР

Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023

Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Старомайорска в ДНР

Мирный житель пострадал в результате обстрела Старомайорска со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T17:48

2023-01-15T17:48

2023-01-15T17:48

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Старомайорска со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомайорское: (включен в зону ответственности администрации города Донецка): - по улице Советской, 15 ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Телеграм-канале.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины