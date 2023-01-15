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Бурляев назвал Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков - РИА Новости, 15.01.2023
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Бурляев назвал Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков
Бурляев назвал Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков - РИА Новости, 15.01.2023
Бурляев назвал Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков
Народный артист России, первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев назвал Инну Чурикову величайшей актрисой... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T00:00
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инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Народный артист России, первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев назвал Инну Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве. "Ушла величайшая актриса XX-XXI веков, на образ и служение которой будут ориентироваться все актрисы. Не знаю, удастся ли им достичь такого уровня. Инна Михайловна обладала особой магией, умением воплощать тончайшие человеческие чувства", - сказал Бурляев РИА Новости.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844869415.html
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инна чурикова, николай бурляев, умерла инна чурикова
Инна Чурикова, Николай Бурляев, Умерла Инна Чурикова
00:00 15.01.2023
 
Бурляев назвал Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков

Народный артист России Бурляев назвал Инну Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
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Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Народный артист России, первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев назвал Инну Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков.
Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве.
"Ушла величайшая актриса XX-XXI веков, на образ и служение которой будут ориентироваться все актрисы. Не знаю, удастся ли им достичь такого уровня. Инна Михайловна обладала особой магией, умением воплощать тончайшие человеческие чувства", - сказал Бурляев РИА Новости.
Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 16:54
Биография Инны Чуриковой
 
Инна ЧуриковаНиколай БурляевУмерла Инна Чурикова
 
 
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