https://ria.ru/20230115/churikova-1844915676.html

Бурляев назвал Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков

Бурляев назвал Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков - РИА Новости, 15.01.2023

Бурляев назвал Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков

Народный артист России, первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев назвал Инну Чурикову величайшей актрисой... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T00:00

2023-01-15T00:00

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инна чурикова

николай бурляев

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Народный артист России, первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев назвал Инну Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве. "Ушла величайшая актриса XX-XXI веков, на образ и служение которой будут ориентироваться все актрисы. Не знаю, удастся ли им достичь такого уровня. Инна Михайловна обладала особой магией, умением воплощать тончайшие человеческие чувства", - сказал Бурляев РИА Новости.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844869415.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

инна чурикова, николай бурляев, умерла инна чурикова