https://ria.ru/20230115/avtomobili-1845040015.html

МВД Приморского края проверяет видео ДТП на льду залива

МВД Приморского края проверяет видео ДТП на льду залива - РИА Новости, 15.01.2023

МВД Приморского края проверяет видео ДТП на льду залива

Полицейские проверяют видео, на котором два автомобиля столкнулись на льду Уссурийского залива вблизи Владивостока, одна из машин загорелась, сообщило... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T19:26

2023-01-15T19:26

2023-01-15T20:09

происшествия

авто

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Полицейские проверяют видео, на котором два автомобиля столкнулись на льду Уссурийского залива вблизи Владивостока, одна из машин загорелась, сообщило управление МВД России по Приморскому краю.Ранее в социальных сетях распространилось видео, где на кадрах видны клубы чёрного дыма, окутавшие автомобиль. Сообщалось, что две машины столкнулись на льду Уссурийского залива вблизи Владивостока. На видео слышен грохот, видно, как от автомобиля отбегает человек, и языки пламени, пробивающиеся через клубы дыма.В ведомстве сообщили, что власти Владивостока, полиция, спасатели неоднократно напоминали жителям, что "выезд на лед на автомобиле крайне опасен и категорически запрещен с 1 января 2023 года".Как позже уточнил РИА Новости представитель УМВД по региону, автомобилисты устроили гонки на льду. "Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства, добавив, что "гонщикам" грозит административное наказание за выезд на лед.

https://ria.ru/20230114/snegokhody-1844896048.html

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россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, владивосток, россия, приморский край