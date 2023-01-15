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МВД Приморского края проверяет видео ДТП на льду залива - РИА Новости, 15.01.2023
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МВД Приморского края проверяет видео ДТП на льду залива
МВД Приморского края проверяет видео ДТП на льду залива - РИА Новости, 15.01.2023
МВД Приморского края проверяет видео ДТП на льду залива
Полицейские проверяют видео, на котором два автомобиля столкнулись на льду Уссурийского залива вблизи Владивостока, одна из машин загорелась, сообщило... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T19:26
2023-01-15T20:09
происшествия
авто
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Полицейские проверяют видео, на котором два автомобиля столкнулись на льду Уссурийского залива вблизи Владивостока, одна из машин загорелась, сообщило управление МВД России по Приморскому краю.Ранее в социальных сетях распространилось видео, где на кадрах видны клубы чёрного дыма, окутавшие автомобиль. Сообщалось, что две машины столкнулись на льду Уссурийского залива вблизи Владивостока. На видео слышен грохот, видно, как от автомобиля отбегает человек, и языки пламени, пробивающиеся через клубы дыма.В ведомстве сообщили, что власти Владивостока, полиция, спасатели неоднократно напоминали жителям, что "выезд на лед на автомобиле крайне опасен и категорически запрещен с 1 января 2023 года".Как позже уточнил РИА Новости представитель УМВД по региону, автомобилисты устроили гонки на льду. "Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства, добавив, что "гонщикам" грозит административное наказание за выезд на лед.
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происшествия, авто, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия, Приморский край
19:26 15.01.2023 (обновлено: 20:09 15.01.2023)
 
МВД Приморского края проверяет видео ДТП на льду залива

МВД проверяют видео, на котором два автомобиля столкнулись на льду Уссурийского залива

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудница УМВД России
Сотрудница УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница УМВД России . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Полицейские проверяют видео, на котором два автомобиля столкнулись на льду Уссурийского залива вблизи Владивостока, одна из машин загорелась, сообщило управление МВД России по Приморскому краю.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, где на кадрах видны клубы чёрного дыма, окутавшие автомобиль. Сообщалось, что две машины столкнулись на льду Уссурийского залива вблизи Владивостока. На видео слышен грохот, видно, как от автомобиля отбегает человек, и языки пламени, пробивающиеся через клубы дыма.
"Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, опубликованной в социальной сети о происшествии на льду Уссурийского залива. Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что власти Владивостока, полиция, спасатели неоднократно напоминали жителям, что "выезд на лед на автомобиле крайне опасен и категорически запрещен с 1 января 2023 года".
Как позже уточнил РИА Новости представитель УМВД по региону, автомобилисты устроили гонки на льду. "Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства, добавив, что "гонщикам" грозит административное наказание за выезд на лед.
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