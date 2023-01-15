https://ria.ru/20230115/artemovsk-1844984732.html

На Украине рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишут СМИ

На Украине рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2023

На Украине рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишут СМИ

В украинских войсках задумались об отступлении из Артемовска, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:52

2023-01-15T12:52

2023-01-15T19:18

специальная военная операция на украине

артемовск

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В украинских войсках задумались об отступлении из Артемовска, пишет газета Washington Post. По ее информации, Украина сталкивается с непростыми решениями относительно того, сколько сил направить в город, поскольку в ближайшие месяцы будет вынуждена начать новое контрнаступление. "Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей", — приводит издание слова неназванного украинского военного. Он добавил, что его подразделение понесло в Артемовске крупные потери. Командир разведбатальона Юрий Скала, со своей стороны, выразил уверенность, что военное руководство предпримет нужные действия, если потребуется "тактический маневр". "Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики", — сказал он газете. Но даже организованное отступление из Артемовска будет чреватым с политической точки зрения, заключает WP. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.Вечером 12 января завершилась операция российских войск по освобождению Соледара, который находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Это важно в плане развития наступательных действий — позволяет отрезать от снабжения украинские войска в этом районе и затем взять их в котел.

https://ria.ru/20230114/soledar-1844876291.html

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

артемовск

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артемовск, украина, россия, в мире