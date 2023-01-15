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Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците препарата "Акинетон" - РИА Новости, 15.01.2023
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Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците препарата "Акинетон"
Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците препарата "Акинетон" - РИА Новости, 15.01.2023
Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците препарата "Акинетон"
Информация о дефиците препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T20:46
2023-01-15T20:46
общество
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Информация о дефиците препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее радио "Говорит Москва" сообщало о дефиците препарата "Акинетон" в Москве. "В связи с сообщениями, что в Москве дефицит препаратов с действующим веществом "Бипериден", департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным комментарием. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН "Бипериден" с торговым наименованием "Акинетон" имеется в наличии в запасе более чем на 4 месяца. "Также в наличии в достаточном количестве имеется препарат с таким же МНН под торговым наименованием "Мендилекс". Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий. Более того, департаментом здравоохранения уже осуществляется закупка для обеспечения дальнейшей потребности", - добавили в сообщении.
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общество, здоровье - общество, москва
Общество, Здоровье - Общество, Москва
20:46 15.01.2023
 
Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците препарата "Акинетон"

Депздрав: в Москве нет дефицита препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Информация о дефиците препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее радио "Говорит Москва" сообщало о дефиците препарата "Акинетон" в Москве.
"В связи с сообщениями, что в Москве дефицит препаратов с действующим веществом "Бипериден", департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным комментарием. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН "Бипериден" с торговым наименованием "Акинетон" имеется в наличии в запасе более чем на 4 месяца.
"Также в наличии в достаточном количестве имеется препарат с таким же МНН под торговым наименованием "Мендилекс". Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий. Более того, департаментом здравоохранения уже осуществляется закупка для обеспечения дальнейшей потребности", - добавили в сообщении.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:25
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