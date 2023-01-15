https://ria.ru/20230115/akineton-1845050336.html

Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците препарата "Акинетон"

Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците препарата "Акинетон" - РИА Новости, 15.01.2023

Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците препарата "Акинетон"

Информация о дефиците препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T20:46

2023-01-15T20:46

2023-01-15T20:46

общество

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Информация о дефиците препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее радио "Говорит Москва" сообщало о дефиците препарата "Акинетон" в Москве. "В связи с сообщениями, что в Москве дефицит препаратов с действующим веществом "Бипериден", департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным комментарием. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН "Бипериден" с торговым наименованием "Акинетон" имеется в наличии в запасе более чем на 4 месяца. "Также в наличии в достаточном количестве имеется препарат с таким же МНН под торговым наименованием "Мендилекс". Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий. Более того, департаментом здравоохранения уже осуществляется закупка для обеспечения дальнейшей потребности", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230112/lekarstva-1844434723.html

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, москва