https://ria.ru/20230114/zaderzhanie-1844819630.html

В Волгоградской области мужчину задержали за перевозку рогов сайгака

В Волгоградской области мужчину задержали за перевозку рогов сайгака - РИА Новости, 14.01.2023

В Волгоградской области мужчину задержали за перевозку рогов сайгака

Сотрудники Госавтоинспекции в Волгоградской области задержали водителя из Калмыкии, который вез в "Газели" 19 коробок с 1,5 тысячью рогов краснокнижного сайгака РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T12:22

2023-01-14T12:22

2023-01-14T13:50

происшествия

волгоградская область

волгоград

камышинский район

республика калмыкия

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ВОЛГОГРАД, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Волгоградской области задержали водителя из Калмыкии, который вез в "Газели" 19 коробок с 1,5 тысячью рогов краснокнижного сайгака без документов, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, инспекторы Госавтоинспекции на трассе в Камышинском районе остановили грузовую "Газель", за рулем которой был житель Калмыкии. "В кузове автомобиля полицейские обнаружили 19 коробок, в которых находились рога, предположительно, краснокнижного сайгака в количестве почти полторы тысячи штук. Каких-либо сопроводительных документов у водителя не имелось", - говорится в сообщении полиции. Водитель пояснил полицейским, что коробки ему дал неизвестный человек в Саратове для доставки их в Элисту. По информации ведомства, мужчину доставили в отдел полиции. Рога отправлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".

https://ria.ru/20221220/koty-1839958357.html

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волгоград

камышинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, волгоградская область, волгоград, камышинский район, республика калмыкия