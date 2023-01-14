Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области мужчину задержали за перевозку рогов сайгака - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230114/zaderzhanie-1844819630.html
В Волгоградской области мужчину задержали за перевозку рогов сайгака
В Волгоградской области мужчину задержали за перевозку рогов сайгака - РИА Новости, 14.01.2023
В Волгоградской области мужчину задержали за перевозку рогов сайгака
Сотрудники Госавтоинспекции в Волгоградской области задержали водителя из Калмыкии, который вез в "Газели" 19 коробок с 1,5 тысячью рогов краснокнижного сайгака РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:22
2023-01-14T13:50
происшествия
волгоградская область
волгоград
камышинский район
республика калмыкия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844824598_0:480:960:1020_1920x0_80_0_0_898cbce1b4e8ccfa60806acc91ee731c.jpg
ВОЛГОГРАД, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Волгоградской области задержали водителя из Калмыкии, который вез в "Газели" 19 коробок с 1,5 тысячью рогов краснокнижного сайгака без документов, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, инспекторы Госавтоинспекции на трассе в Камышинском районе остановили грузовую "Газель", за рулем которой был житель Калмыкии. "В кузове автомобиля полицейские обнаружили 19 коробок, в которых находились рога, предположительно, краснокнижного сайгака в количестве почти полторы тысячи штук. Каких-либо сопроводительных документов у водителя не имелось", - говорится в сообщении полиции. Водитель пояснил полицейским, что коробки ему дал неизвестный человек в Саратове для доставки их в Элисту. По информации ведомства, мужчину доставили в отдел полиции. Рога отправлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".
https://ria.ru/20221220/koty-1839958357.html
волгоградская область
волгоград
камышинский район
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844824598_0:399:960:1119_1920x0_80_0_0_b409831ae3987c05cc1fb5d88890b196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, волгоград, камышинский район, республика калмыкия
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Камышинский район, Республика Калмыкия
12:22 14.01.2023 (обновлено: 13:50 14.01.2023)
 
В Волгоградской области мужчину задержали за перевозку рогов сайгака

Жителя Калмыкии задержали в Волгоградской области за перевозку 1,5 тысячи рогов сайгака

© ГУМВД России по Волгоградской областиСотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе "Р-228" остановили грузовую "Газель" в кузове которой обнаружили 19 коробок, в которых находились рога краснокнижного сайгака
Сотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе Р-228 остановили грузовую Газель в кузове которой обнаружили 19 коробок, в которых находились рога краснокнижного сайгака
© ГУМВД России по Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Волгоградской области задержали водителя из Калмыкии, который вез в "Газели" 19 коробок с 1,5 тысячью рогов краснокнижного сайгака без документов, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации ведомства, инспекторы Госавтоинспекции на трассе в Камышинском районе остановили грузовую "Газель", за рулем которой был житель Калмыкии.
"В кузове автомобиля полицейские обнаружили 19 коробок, в которых находились рога, предположительно, краснокнижного сайгака в количестве почти полторы тысячи штук. Каких-либо сопроводительных документов у водителя не имелось", - говорится в сообщении полиции.
© ГУМВД России по Волгоградской областиСотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе "Р-228" остановили грузовую "Газель" в кузове которой обнаружили 19 коробок, в которых находились рога краснокнижного сайгака
Сотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе Р-228 остановили грузовую Газель в кузове которой обнаружили 19 коробок, в которых находились рога краснокнижного сайгака
© ГУМВД России по Волгоградской области
Сотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе "Р-228" остановили грузовую "Газель" в кузове которой обнаружили 19 коробок, в которых находились рога краснокнижного сайгака
Водитель пояснил полицейским, что коробки ему дал неизвестный человек в Саратове для доставки их в Элисту. По информации ведомства, мужчину доставили в отдел полиции. Рога отправлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".
Трех амурских (дальневосточных) лесных котов, занесенных в Красную книгу, обнаружили в квартире на 5-м Войковском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 12:40
Суд конфисковал редких лесных котов, найденных в квартире в Москве
 
ПроисшествияВолгоградская областьВолгоградКамышинский районРеспублика Калмыкия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала