12:22 14.01.2023 (обновлено: 13:50 14.01.2023)
В Волгоградской области мужчину задержали за перевозку рогов сайгака
Жителя Калмыкии задержали в Волгоградской области за перевозку 1,5 тысячи рогов сайгака
© ГУМВД России по Волгоградской областиСотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе "Р-228" остановили грузовую "Газель" в кузове которой обнаружили 19 коробок, в которых находились рога краснокнижного сайгака
© ГУМВД России по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Волгоградской области задержали водителя из Калмыкии, который вез в "Газели" 19 коробок с 1,5 тысячью рогов краснокнижного сайгака без документов, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации ведомства, инспекторы Госавтоинспекции на трассе в Камышинском районе остановили грузовую "Газель", за рулем которой был житель Калмыкии.
"В кузове автомобиля полицейские обнаружили 19 коробок, в которых находились рога, предположительно, краснокнижного сайгака в количестве почти полторы тысячи штук. Каких-либо сопроводительных документов у водителя не имелось", - говорится в сообщении полиции.
© ГУМВД России по Волгоградской областиСотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе "Р-228" остановили грузовую "Газель" в кузове которой обнаружили 19 коробок, в которых находились рога краснокнижного сайгака
© ГУМВД России по Волгоградской области
Сотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе "Р-228" остановили грузовую "Газель" в кузове которой обнаружили 19 коробок, в которых находились рога краснокнижного сайгака
Водитель пояснил полицейским, что коробки ему дал неизвестный человек в Саратове для доставки их в Элисту. По информации ведомства, мужчину доставили в отдел полиции. Рога отправлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".
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