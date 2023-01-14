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СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 14.01.2023
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СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 14.01.2023
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T19:49
2023-01-14T19:50
в мире
жкх
александр вилкул
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
кривой рог
днепропетровская область
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщают местные СМИ. Ряд украинских СМИ также сообщил о взрывах в городе. По версии начальника военной администрации города Александра Вилкула, в городе сработали системы ПВО. В своем телеграм-канале чиновник призвал горожан не делиться в соцсетях фото и видео происходящего. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, жкх, александр вилкул, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Александр Вилкул, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
19:49 14.01.2023 (обновлено: 19:50 14.01.2023)
 
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинское интернет-издание "Страна" сообщило о взрывах в Кривом Роге

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщают местные СМИ.
"Сообщают о взрывах в Кривом Роге. В Днепропетровской области - воздушная тревога", - отметило украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.
Ряд украинских СМИ также сообщил о взрывах в городе.
По версии начальника военной администрации города Александра Вилкула, в городе сработали системы ПВО. В своем телеграм-канале чиновник призвал горожан не делиться в соцсетях фото и видео происходящего.
В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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В миреЖКХАлександр ВилкулДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКривой РогДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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