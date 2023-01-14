https://ria.ru/20230114/vzryvy-1844897591.html

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 14.01.2023

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:49

2023-01-14T19:49

2023-01-14T19:50

в мире

жкх

александр вилкул

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

кривой рог

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщают местные СМИ. Ряд украинских СМИ также сообщил о взрывах в городе. По версии начальника военной администрации города Александра Вилкула, в городе сработали системы ПВО. В своем телеграм-канале чиновник призвал горожан не делиться в соцсетях фото и видео происходящего. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, александр вилкул, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф