https://ria.ru/20230114/vzryvy-1844872275.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 14.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В столице Украины снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале телеканал "Пятый". РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:13
2023-01-14T17:13
2023-01-14T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В столице Украины снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале телеканал "Пятый"."Киев, звучат взрывы", — говорится в публикации.Сегодня по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ уже писали о взрывах в Киеве и Киевской области. Сейчас аналогичные сообщения поступают из Харькова, Днепропетровска, Одессы, Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской областей.По информации компании "Укрэнерго", получили повреждения объекты инфраструктуры, но какие именно и сколько их, не уточняется. В Киеве и Одессе применяют экстренные отключения света, в Харькове обесточено большинство районов, остановилось метро.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
17:13 14.01.2023 (обновлено: 18:47 14.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинский "5 канал" сообщил о взрывах в Киеве
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
В столице Украины снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале
телеканал "Пятый".
"Киев, звучат взрывы", — говорится в публикации.
Сегодня по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ уже писали о взрывах в Киеве
и Киевской области
. Сейчас аналогичные сообщения поступают из Харькова, Днепропетровска, Одессы, Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской областей.
По информации компании "Укрэнерго", получили повреждения объекты инфраструктуры, но какие именно и сколько их, не уточняется. В Киеве и Одессе применяют экстренные отключения света, в Харькове обесточено большинство районов, остановилось метро.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине
. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно