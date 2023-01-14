https://ria.ru/20230114/vzryvy-1844872275.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 14.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В столице Украины снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале телеканал "Пятый". РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:13

2023-01-14T17:13

2023-01-14T18:47

специальная военная операция на украине

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киев

украина

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В столице Украины снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале телеканал "Пятый"."Киев, звучат взрывы", — говорится в публикации.Сегодня по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ уже писали о взрывах в Киеве и Киевской области. Сейчас аналогичные сообщения поступают из Харькова, Днепропетровска, Одессы, Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской областей.По информации компании "Укрэнерго", получили повреждения объекты инфраструктуры, но какие именно и сколько их, не уточняется. В Киеве и Одессе применяют экстренные отключения света, в Харькове обесточено большинство районов, остановилось метро.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина