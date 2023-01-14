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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/vzryvy-1844862709.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области - РИА Новости, 14.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области
Взрыв прогремел в Одессе, в регионе воздушная тревога, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:25
2023-01-14T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
одесса
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, в регионе воздушная тревога, сообщают местные СМИ."В Одессе был слышен взрыв", - сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное"), ссылаясь на своих корреспондентов. Отмечается, что в регионе все еще звучит тревога.В Одесской районной военной администрации заявили о работе систем ПВО.Также СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области.В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, винницкая область, одесса, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Одесса, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
16:25 14.01.2023 (обновлено: 16:40 14.01.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области

Украинские СМИ сообщили, что в Одессе и Винницкой области прогремели взрывы

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, в регионе воздушная тревога, сообщают местные СМИ.
"В Одессе был слышен взрыв", - сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное"), ссылаясь на своих корреспондентов. Отмечается, что в регионе все еще звучит тревога.
В Одесской районной военной администрации заявили о работе систем ПВО.
Также СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области.
В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницкая областьОдессаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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