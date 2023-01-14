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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области - РИА Новости, 14.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области

Взрыв прогремел в Одессе, в регионе воздушная тревога, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:25

2023-01-14T16:25

2023-01-14T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

винницкая область

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владимир зеленский

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, в регионе воздушная тревога, сообщают местные СМИ."В Одессе был слышен взрыв", - сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное"), ссылаясь на своих корреспондентов. Отмечается, что в регионе все еще звучит тревога.В Одесской районной военной администрации заявили о работе систем ПВО.Также СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области.В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

винницкая область

одесса

украина

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