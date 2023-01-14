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Мэр Киева сообщил о взрывах в Днепропетровском районе
Мэр Киева сообщил о взрывах в Днепропетровском районе - РИА Новости, 14.01.2023
Мэр Киева сообщил о взрывах в Днепропетровском районе
Взрывы слышны в Днепровском районе Киева, специализированные службы направляются на место происшествия, сообщил в субботу мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:56
2023-01-14T10:56
2023-01-14T10:56
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Взрывы слышны в Днепровском районе Киева, специализированные службы направляются на место происшествия, сообщил в субботу мэр города Виталий Кличко. "Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Кличко в своем телеграм-канале. Ранее в субботу в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах.
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Мэр Киева сообщил о взрывах в Днепропетровском районе
Мэр Кличко: взрывы прогремели в Днепровском районе Киева