https://ria.ru/20230114/vybory-1844913683.html
Павел во втором туре выборов президента Чехии ждет от Бабиша "фолы и ложь"
Павел во втором туре выборов президента Чехии ждет от Бабиша "фолы и ложь" - РИА Новости, 14.01.2023
Павел во втором туре выборов президента Чехии ждет от Бабиша "фолы и ложь"
Вышедший вместе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем во второй тур выборов президента страны экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел ожидает в предстоящей... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T23:12
2023-01-14T23:12
2023-01-14T23:12
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ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Вышедший вместе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем во второй тур выборов президента страны экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел ожидает в предстоящей кампании от своего соперника "фолы и сплошную ложь". "Если кампания господина Бабиша перед вторым туром выборов будет выглядеть так же, как его пресс-конференция по окончании первого тура, то всем нам предстоит услышать сплошную ложь. Не могу представить, чтобы его игра была без фолов, он без фолов играть не умеет", - заявил Павел журналистам. Пресс-конференция Бабиша, по мнению Павела, показала, что его соперник "теряет голову". Бабиш на пресс-конференции несколько раз назвал Павела, который в начале военной карьеры в годы социализма учился в разведшколе, "коммунистическим разведчиком", якобы выпестованным КГБ, обвинил его в том, что он в 1968 году приветствовал ввод в Чехословакию войск пяти стран Варшавского договора, хотя Павелу тогда было 7 лет. Бабиш закончил эту тему восклицанием: "Поздравляю – антикоммунистическая Прага проголосовала за коммунистического разведчика!" (большинство избирателей в Праге отдали свои голоса Павелу). При этом сам Бабиш как бывший сотрудник внешнеторговых организаций социалистической Чехословакии неоднократно обвинялся правозащитными организациями в том, что сотрудничал с коммунистической госбезопасностью. На пресс-конференции Бабиш также заявил, что располагает информацией о том, что перед вторым туром журналисты якобы готовят провокации в виде некоего нового компромата против него и его семьи. "Пресс-конференцию господина Бабиша представляла собой одно большое нытье", - подытожил Павел.
https://ria.ru/20230114/vybory-1844901067.html
https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html
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в мире, андрей бабиш, петр павел, чехия, чехословакия, прага, нато
В мире, Андрей Бабиш, Петр Павел, Чехия, Чехословакия, Прага, НАТО
Павел во втором туре выборов президента Чехии ждет от Бабиша "фолы и ложь"
Павел: во втором туре выборов президента Чехии от Бабиша стоит ожидать сплошную ложь
ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Вышедший вместе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем во второй тур выборов президента страны экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел ожидает в предстоящей кампании от своего соперника "фолы и сплошную ложь".
"Если кампания господина Бабиша перед вторым туром выборов будет выглядеть так же, как его пресс-конференция по окончании первого тура, то всем нам предстоит услышать сплошную ложь. Не могу представить, чтобы его игра была без фолов, он без фолов играть не умеет", - заявил Павел журналистам.
Пресс-конференция Бабиша, по мнению Павела, показала, что его соперник "теряет голову".
Бабиш на пресс-конференции несколько раз назвал Павела, который в начале военной карьеры в годы социализма учился в разведшколе, "коммунистическим разведчиком", якобы выпестованным КГБ, обвинил его в том, что он в 1968 году приветствовал ввод в Чехословакию
войск пяти стран Варшавского договора, хотя Павелу тогда было 7 лет. Бабиш закончил эту тему восклицанием: "Поздравляю – антикоммунистическая Прага
проголосовала за коммунистического разведчика!" (большинство избирателей в Праге отдали свои голоса Павелу).
При этом сам Бабиш как бывший сотрудник внешнеторговых организаций социалистической Чехословакии неоднократно обвинялся правозащитными организациями в том, что сотрудничал с коммунистической госбезопасностью.
На пресс-конференции Бабиш также заявил, что располагает информацией о том, что перед вторым туром журналисты якобы готовят провокации в виде некоего нового компромата против него и его семьи.
"Пресс-конференцию господина Бабиша представляла собой одно большое нытье", - подытожил Павел.