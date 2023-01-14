https://ria.ru/20230114/vybory-1844913683.html

Павел во втором туре выборов президента Чехии ждет от Бабиша "фолы и ложь"

Павел во втором туре выборов президента Чехии ждет от Бабиша "фолы и ложь" - РИА Новости, 14.01.2023

Павел во втором туре выборов президента Чехии ждет от Бабиша "фолы и ложь"

Вышедший вместе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем во второй тур выборов президента страны экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел ожидает в предстоящей... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T23:12

2023-01-14T23:12

2023-01-14T23:12

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ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Вышедший вместе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем во второй тур выборов президента страны экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел ожидает в предстоящей кампании от своего соперника "фолы и сплошную ложь". "Если кампания господина Бабиша перед вторым туром выборов будет выглядеть так же, как его пресс-конференция по окончании первого тура, то всем нам предстоит услышать сплошную ложь. Не могу представить, чтобы его игра была без фолов, он без фолов играть не умеет", - заявил Павел журналистам. Пресс-конференция Бабиша, по мнению Павела, показала, что его соперник "теряет голову". Бабиш на пресс-конференции несколько раз назвал Павела, который в начале военной карьеры в годы социализма учился в разведшколе, "коммунистическим разведчиком", якобы выпестованным КГБ, обвинил его в том, что он в 1968 году приветствовал ввод в Чехословакию войск пяти стран Варшавского договора, хотя Павелу тогда было 7 лет. Бабиш закончил эту тему восклицанием: "Поздравляю – антикоммунистическая Прага проголосовала за коммунистического разведчика!" (большинство избирателей в Праге отдали свои голоса Павелу). При этом сам Бабиш как бывший сотрудник внешнеторговых организаций социалистической Чехословакии неоднократно обвинялся правозащитными организациями в том, что сотрудничал с коммунистической госбезопасностью. На пресс-конференции Бабиш также заявил, что располагает информацией о том, что перед вторым туром журналисты якобы готовят провокации в виде некоего нового компромата против него и его семьи. "Пресс-конференцию господина Бабиша представляла собой одно большое нытье", - подытожил Павел.

https://ria.ru/20230114/vybory-1844901067.html

https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html

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в мире, андрей бабиш, петр павел, чехия, чехословакия, прага, нато