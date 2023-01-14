https://ria.ru/20230114/vybory-1844910735.html

Павел и Бабиш вышли во II тур выборов президента Чехии

Павел и Бабиш вышли во II тур выборов президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023

Павел и Бабиш вышли во II тур выборов президента Чехии

Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш проходят во второй тур президентских выборов республики после подсчета... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T22:19

2023-01-14T22:19

2023-01-14T22:35

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ПРАГА, 14 янв — РИА Новости. Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш проходят во второй тур президентских выборов республики после подсчета 100 процентов данных по первому туру, сообщило Чешское статистическое управление."Во второй тур вышли Петр Павел, набравший 35,4 процента голосов, за него проголосовали 1 975 056 избирателей, и Андрей Бабиш, за которого проголосовали 34,99 процента, или 1 952 213 человек. Второй тур выборов состоится 27-28 января", —говорится в заявлении.Последующие места заняли экономист Дануше Нерудова — 13,92 процента (777 022 человека), сенатор Павел Фишер — 6,75 процента (376 705 человек), депутат парламента Ярослав Башта — 4,45 процента (248 375 человек), сенатор Марек Гилшер — 2,56 процента (142 908 человек), предприниматель Карел Дивиш — 1,35 процента (75 479 человек) и врач Томаш Зима — 0,55 процента (30 827 человек). Отмечается, что явка в первом туре составила 68,24 процента. Официальные результаты будут опубликованы после их утверждения Центральной избирательной комиссией.Выборы в Чехии традиционно проводятся в течение двух дней — в пятницу с 14:00 до 22:00 (16:00-24:00 мск) и в субботу с 8:00 до 14:00 (10:00-16:00 мск). Если ни один из кандидатов в президенты республики не набирает в первом туре более 50 процентов голосов, то 27-28 января проходит второй тур голосования. В нем принимают участие два кандидата, получивших наибольшее количество голосов по результатам первого тура. Для победы одному из них достаточно будет получить простое большинство голосов.

https://ria.ru/20230114/vybory-1844901067.html

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в мире, петр павел, андрей бабиш, ярослав башта, чехия, нато