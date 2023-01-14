https://ria.ru/20230114/vybory-1844901067.html

Бабиш поздравил Павела с победой в первом туре выборов президента Чехии

Бабиш поздравил Павела с победой в первом туре выборов президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023

Бабиш поздравил Павела с победой в первом туре выборов президента Чехии

Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш поздравил с победой в первом туре своего соперника по выборам президента Чехии, экс-главу военного комитета... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:19

2023-01-14T20:19

2023-01-14T20:19

в мире

петр павел

андрей бабиш

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ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш поздравил с победой в первом туре своего соперника по выборам президента Чехии, экс-главу военного комитета НАТО Петра Павела. В пятницу-субботу в Чехии состоялось голосование по выборам главы Чехии, в котором, по предварительным данным, приняло участие около 68,3% избирателей. После подсчета данных на 99,95% избирательных участков Павел набрал 35,4% голосов и занял первое место, Бабиш с 35% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января этого года. "Я поздравляю проправительственного кандидата Петра Павела с победой в первом туре президентских выборов. Наверняка во втором туре на стороне Павела выступят сторонники занявшей третье место Дануши Нерудовой и ряда других президентских кандидатов", - сказал Бабиш на пресс-конференции вечером в субботу. Он сделал акцент на выражении "проправительственного кандидата", хотя Павел постоянно подчеркивает, что является независимым и не опирается на поддержку каких-либо партий и организаций. Бабиш также заявил, что в ходе кампании ко второму туру президентских выборов против него журналисты могут устроить различные провокации.

https://ria.ru/20211110/babish-1758390500.html

https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html

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в мире, петр павел, андрей бабиш, чехия, нато