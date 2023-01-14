https://ria.ru/20230114/vybory-1844901067.html
Бабиш поздравил Павела с победой в первом туре выборов президента Чехии
Бабиш поздравил Павела с победой в первом туре выборов президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023
Бабиш поздравил Павела с победой в первом туре выборов президента Чехии
Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш поздравил с победой в первом туре своего соперника по выборам президента Чехии, экс-главу военного комитета... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:19
2023-01-14T20:19
2023-01-14T20:19
в мире
петр павел
андрей бабиш
чехия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891636_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_a2074a5a813fdf250349d38d7b958dcd.jpg
ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш поздравил с победой в первом туре своего соперника по выборам президента Чехии, экс-главу военного комитета НАТО Петра Павела. В пятницу-субботу в Чехии состоялось голосование по выборам главы Чехии, в котором, по предварительным данным, приняло участие около 68,3% избирателей. После подсчета данных на 99,95% избирательных участков Павел набрал 35,4% голосов и занял первое место, Бабиш с 35% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января этого года. "Я поздравляю проправительственного кандидата Петра Павела с победой в первом туре президентских выборов. Наверняка во втором туре на стороне Павела выступят сторонники занявшей третье место Дануши Нерудовой и ряда других президентских кандидатов", - сказал Бабиш на пресс-конференции вечером в субботу. Он сделал акцент на выражении "проправительственного кандидата", хотя Павел постоянно подчеркивает, что является независимым и не опирается на поддержку каких-либо партий и организаций. Бабиш также заявил, что в ходе кампании ко второму туру президентских выборов против него журналисты могут устроить различные провокации.
https://ria.ru/20211110/babish-1758390500.html
https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891636_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91dbcb64053538c02274a9514a04c521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петр павел, андрей бабиш, чехия, нато
В мире, Петр Павел, Андрей Бабиш, Чехия, НАТО
Бабиш поздравил Павела с победой в первом туре выборов президента Чехии
Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой в первом туре выборов президента Чехии
ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш поздравил с победой в первом туре своего соперника по выборам президента Чехии, экс-главу военного комитета НАТО Петра Павела.
В пятницу-субботу в Чехии состоялось голосование по выборам главы Чехии, в котором, по предварительным данным, приняло участие около 68,3% избирателей. После подсчета данных на 99,95% избирательных участков Павел набрал 35,4% голосов и занял первое место, Бабиш с 35% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января этого года.
"Я поздравляю проправительственного кандидата Петра Павела с победой в первом туре президентских выборов. Наверняка во втором туре на стороне Павела выступят сторонники занявшей третье место Дануши Нерудовой и ряда других президентских кандидатов", - сказал Бабиш на пресс-конференции вечером в субботу.
Он сделал акцент на выражении "проправительственного кандидата", хотя Павел постоянно подчеркивает, что является независимым и не опирается на поддержку каких-либо партий и организаций.
Бабиш также заявил, что в ходе кампании ко второму туру президентских выборов против него журналисты могут устроить различные провокации.