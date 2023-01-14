https://ria.ru/20230114/vybory-1844888568.html

Павел опередил Бабиша на выборах президента Чехии

Павел опередил Бабиша на выборах президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023

Павел опередил Бабиша на выборах президента Чехии

Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии после подсчета данных на 99 процентах избирательных участков, РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:43

2023-01-14T18:43

2023-01-14T19:46

в мире

петр павел

андрей бабиш

чехия

нато

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ПРАГА, 14 янв — РИА Новости. Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии после подсчета данных на 99 процентах избирательных участков, сообщило Чешское статуправление.Так, по последним данным, он набирает 35,5 процента голосов, обогнав своего основного конкурента бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с 35,2 процента голосов.Таким образом, они вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 27-28 января. "Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 0,6 процента до 13,8 процента голосов. Явка в первом туре, который проходил в течение пятницы и субботы, по предварительным данным, составила 68,2 процента", — говорится в заявлении.Выборы в Чехии традиционно проводятся в течение двух дней — в пятницу с 14:00 до 22:00 (16:00-24:00 мск) и в субботу с 8:00 до 14:00 (10:00-16:00 мск). Если ни один из кандидатов в президенты республики не набирает в первом туре более 50 процентов голосов, то 27-28 января проходит второй тур голосования. В нем принимают участие два кандидата, получивших наибольшее количество голосов по результатам первого тура. Для победы одному из них достаточно будет получить простое большинство голосов.

https://ria.ru/20230109/chekhiya-1843612032.html

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в мире, петр павел, андрей бабиш, чехия, нато