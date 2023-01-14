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Павел опередил Бабиша на выборах президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023
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Павел опередил Бабиша на выборах президента Чехии
Павел опередил Бабиша на выборах президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023
Павел опередил Бабиша на выборах президента Чехии
Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии после подсчета данных на 99 процентах избирательных участков, РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:43
2023-01-14T19:46
в мире
петр павел
андрей бабиш
чехия
нато
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ПРАГА, 14 янв — РИА Новости. Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии после подсчета данных на 99 процентах избирательных участков, сообщило Чешское статуправление.Так, по последним данным, он набирает 35,5 процента голосов, обогнав своего основного конкурента бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с 35,2 процента голосов.Таким образом, они вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 27-28 января. "Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 0,6 процента до 13,8 процента голосов. Явка в первом туре, который проходил в течение пятницы и субботы, по предварительным данным, составила 68,2 процента", — говорится в заявлении.Выборы в Чехии традиционно проводятся в течение двух дней — в пятницу с 14:00 до 22:00 (16:00-24:00 мск) и в субботу с 8:00 до 14:00 (10:00-16:00 мск). Если ни один из кандидатов в президенты республики не набирает в первом туре более 50 процентов голосов, то 27-28 января проходит второй тур голосования. В нем принимают участие два кандидата, получивших наибольшее количество голосов по результатам первого тура. Для победы одному из них достаточно будет получить простое большинство голосов.
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в мире, петр павел, андрей бабиш, чехия, нато
В мире, Петр Павел, Андрей Бабиш, Чехия, НАТО
18:43 14.01.2023 (обновлено: 19:46 14.01.2023)
 
Павел опередил Бабиша на выборах президента Чехии

Экс-глава комитета НАТО Павел опередил Бабиша в первом туре президентских выборов в Чехии

© AP Photo / Petr David JosekКандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов
Читать ria.ru в
ПРАГА, 14 янв — РИА Новости. Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии после подсчета данных на 99 процентах избирательных участков, сообщило Чешское статуправление.
Так, по последним данным, он набирает 35,5 процента голосов, обогнав своего основного конкурента бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с 35,2 процента голосов.
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Таким образом, они вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 27-28 января.
"Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 0,6 процента до 13,8 процента голосов. Явка в первом туре, который проходил в течение пятницы и субботы, по предварительным данным, составила 68,2 процента", — говорится в заявлении.
Выборы в Чехии традиционно проводятся в течение двух дней — в пятницу с 14:00 до 22:00 (16:00-24:00 мск) и в субботу с 8:00 до 14:00 (10:00-16:00 мск). Если ни один из кандидатов в президенты республики не набирает в первом туре более 50 процентов голосов, то 27-28 января проходит второй тур голосования. В нем принимают участие два кандидата, получивших наибольшее количество голосов по результатам первого тура. Для победы одному из них достаточно будет получить простое большинство голосов.
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