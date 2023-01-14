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Экс-премьер Бабиш лидирует на выборах президента Чехии

Экс-премьер Бабиш лидирует на выборах президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023

Экс-премьер Бабиш лидирует на выборах президента Чехии

Бывший премьер-министр Чехии и долларовый миллиардер Андрей Бабиш лидирует в первом туре выборов президента страны после подсчета данных на 95 процентах... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:45

2023-01-14T16:45

2023-01-14T18:43

в мире

андрей бабиш

петр павел

чехия

нато

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ПРАГА, 14 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Чехии и долларовый миллиардер Андрей Бабиш лидирует в первом туре выборов президента страны после подсчета данных на 95 процентах избирательных участков, заявило Чешское статуправление.По последним подсчетам, Бабич набирает 35,7 процента голосов.Его главный соперник, экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел почти догнал конкурента с 34,7 процента голосов."Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 0,6 процента до 13,8 процента голосов. Явка в первом туре, по предварительным данным, составила 67,9 процента", — говорится в сообщении.Выборы в Чехии традиционно проводятся в течение двух дней — в пятницу с 14:00 до 22:00 (16:00-24:00 мск) и в субботу с 8:00 до 14:00 (10:00-16:00 мск). Если ни один из кандидатов в президенты республики не наберет в первом туре более 50 процентов голосов, то 27-28 января состоится второй тур голосования. В нем примут участие два кандидата, получивших наибольшее количество голосов по результатам первого тура. Для победы одному из них достаточно будет получить простое большинство голосов.

https://ria.ru/20230109/chekhiya-1843612032.html

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в мире, андрей бабиш, петр павел, чехия, нато