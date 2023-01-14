https://ria.ru/20230114/vybory-1844803791.html

В Чехии возобновили голосование на выборах президента

В Чехии возобновили голосование на выборах президента - РИА Новости, 14.01.2023

В Чехии возобновили голосование на выборах президента

В 8.00 (10.00 мск) субботы возобновилось голосование на выборах президента Чехии, начавшееся в пятницу. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T10:17

2023-01-14T10:17

2023-01-14T10:25

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ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. В 8.00 (10.00 мск) субботы возобновилось голосование на выборах президента Чехии, начавшееся в пятницу. Как сообщило Чешское ТВ, на некоторых участках, по данным местных избирательных комиссий, в первый день проголосовало уже около 50% избирателей. В субботу голосование продлится до 14.00 (16.00 мск), после чего начнется подсчет голосов, поданных за кандидатов в президенты. Все выборы в Чехии традиционно проводятся в течение двух дней – в пятницу с 14.00 до 22.00 (16.00-24.00 мск) и в субботу с 8.00 до 14.00 (10.00-16.00 мск). В случае, если ни один из кандидатов в президенты республики не наберет в первом туре более 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, набравших наибольшее количество голосов по результатам первого тура. Для победы во втором туре одному из них достаточно будет получить простое большинство голосов. Свои кандидатуры на пост главы страны выдвинули 8 человек. Фаворитами считаются экс-глава Военного комитета НАТО, генерал армии в запасе 61-летний Петр Павел и экс-премьер и долларовый миллиардер 68-летний Андрей Бабиш. Опубликованные 9 января результаты последнего опроса показали, что Павел может рассчитывать на 29,5% голосов избирателей, а Бабиш – на 26,5%. Шедшая в опросах в ноябре-декабре 2022 года вровень с ними экономист 44-летняя Дануше Нерудова теперь заметно отстала от ведущего тандема, получив лишь 21% голосов. Остальные пять кандидатов на Пражский град набрали от 7% до 0,5% голосов.

https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html

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в мире, справки, петр павел, андрей бабиш, чехия, нато