16:36 14.01.2023 (обновлено: 19:30 14.01.2023)
Вучич предупредил Европу о новом Зеленском
Президент Сербии Вучич: премьер Косово Курти зря строит из себя нового Зеленского
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти зря старается выдать себя за нового Владимира Зеленского, а Сербию — за Россию, заявил президент Александр Вучич. Его цитирует Радио и телевидение Сербии.
Во время проверки строительства железных дорог на севере страны журналисты попросили сербского лидера прокомментировать высказывание Курти о том, что границы Сербии и Косово стали границами России и НАТО.
"Вучич ответил, что это еще одно из отчаянных посланий, когда Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским", — говорится в материале.
Он отметил, что у Сербии есть свои границы, и они установлены Уставом ООН и резолюцией 1244, а не правительством Косово.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере края нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах, освободив дороги только в конце месяца.
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Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ Министерство обороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Некоторые стран Евросоюза — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам на их требование ввести контингент полиции и армии в Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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