https://ria.ru/20230114/vuchich-1844865125.html

Вучич предупредил Европу о новом Зеленском

Вучич предупредил Европу о новом Зеленском - РИА Новости, 14.01.2023

Вучич предупредил Европу о новом Зеленском

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти зря старается выдать себя за нового Владимира Зеленского, а Сербию — за Россию, заявил президент... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:36

2023-01-14T16:36

2023-01-14T19:30

в мире

альбин курти

александр вучич

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти зря старается выдать себя за нового Владимира Зеленского, а Сербию — за Россию, заявил президент Александр Вучич. Его цитирует Радио и телевидение Сербии.Во время проверки строительства железных дорог на севере страны журналисты попросили сербского лидера прокомментировать высказывание Курти о том, что границы Сербии и Косово стали границами России и НАТО."Вучич ответил, что это еще одно из отчаянных посланий, когда Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским", — говорится в материале.Он отметил, что у Сербии есть свои границы, и они установлены Уставом ООН и резолюцией 1244, а не правительством Косово.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере края нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах, освободив дороги только в конце месяца.Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ Министерство обороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Некоторые стран Евросоюза — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам на их требование ввести контингент полиции и армии в Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

https://ria.ru/20230104/kosovo-1843087973.html

https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, альбин курти, александр вучич, владимир зеленский, сербия, косово, россия, нато, евросоюз, оон