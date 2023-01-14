https://ria.ru/20230114/ukraina-1844880217.html

Украинские СМИ сообщили о поражениях объектов инфраструктуры при обстрелах

Украинские СМИ сообщили о поражениях объектов инфраструктуры при обстрелах - РИА Новости, 14.01.2023

Украинские СМИ сообщили о поражениях объектов инфраструктуры при обстрелах

Украинские СМИ заявляют о серии "прилетов" по объектам инфраструктуры Харькова и Львовской области, в регионе возможны перебои со светом и водой. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:54

2023-01-14T17:54

2023-01-14T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

владимир зеленский

львовская область

украина

харьков

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские СМИ заявляют о серии "прилетов" по объектам инфраструктуры Харькова и Львовской области, в регионе возможны перебои со светом и водой. Как говорится в сообщениях в телеграм-канале украинского "24 канала", в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры. "Возможны перебои в снабжении светом и водой", - отмечается в сообщении. Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов. "На данный момент применяются аварийные отключения света", - написал Синегубов в своем телеграм-канале. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/vzryv-1844864998.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

львовская область

украина

харьков

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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, львовская область, украина, харьков, вооруженные силы рф