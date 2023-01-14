Украинские СМИ сообщили о поражениях объектов инфраструктуры при обстрелах
Украинские СМИ: объекты инфраструктуры в Харькове и Львовской области были обстреляны
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские СМИ заявляют о серии "прилетов" по объектам инфраструктуры Харькова и Львовской области, в регионе возможны перебои со светом и водой.
Как говорится в сообщениях в телеграм-канале украинского "24 канала", в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры. "Возможны перебои в снабжении светом и водой", - отмечается в сообщении.
Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов. "На данный момент применяются аварийные отключения света", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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