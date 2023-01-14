https://ria.ru/20230114/ukraina-1844858988.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:06

2023-01-14T16:06

2023-01-14T16:24

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты.К масштабной воздушной тревоге подключились западные регионы Украины, последними об опасности предупредили в Черновецкой и Ровненской областях, включив сирену в 16.02 мск, свидетельствуют данные ресурса. По данным на 16.10 мск, сирены звучат по всей территории страны.Ранее в субботу около 15.00 мск тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и части Одесской области, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, после чего в 15.37 мск власти Киева и области предупредили жителей о тревоге в регионе. Следом за столичным регионом, тревогу объявили в центральных областях: в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и северной Черниговской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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