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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844858988.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:06
2023-01-14T16:24
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты.К масштабной воздушной тревоге подключились западные регионы Украины, последними об опасности предупредили в Черновецкой и Ровненской областях, включив сирену в 16.02 мск, свидетельствуют данные ресурса. По данным на 16.10 мск, сирены звучат по всей территории страны.Ранее в субботу около 15.00 мск тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и части Одесской области, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, после чего в 15.37 мск власти Киева и области предупредили жителей о тревоге в регионе. Следом за столичным регионом, тревогу объявили в центральных областях: в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и северной Черниговской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
16:06 14.01.2023 (обновлено: 16:24 14.01.2023)
 
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал о воздушной тревоге прозвучал на всей территории Украины

© AP Photo / Roman HrytsynaКиев. 14 января 2023
Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Киев. 14 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты.
К масштабной воздушной тревоге подключились западные регионы Украины, последними об опасности предупредили в Черновецкой и Ровненской областях, включив сирену в 16.02 мск, свидетельствуют данные ресурса. По данным на 16.10 мск, сирены звучат по всей территории страны.
Ранее в субботу около 15.00 мск тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и части Одесской области, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, после чего в 15.37 мск власти Киева и области предупредили жителей о тревоге в регионе. Следом за столичным регионом, тревогу объявили в центральных областях: в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и северной Черниговской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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