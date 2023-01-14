https://ria.ru/20230114/ukraina-1844844730.html

В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках

В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках - РИА Новости, 14.01.2023

В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках

Решение США, Франции и Германии отправить киевскому режиму более тяжелое вооружение может создать ВСУ логистические проблемы, написал обозреватель Тимоти... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:22

2023-01-14T15:22

2023-01-14T16:06

в мире

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нато

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Решение США, Франции и Германии отправить киевскому режиму более тяжелое вооружение может создать ВСУ логистические проблемы, написал обозреватель Тимоти Макдональд в статье для Council on Foreign Relations.В конце декабря прошлого года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Они (БМП и танки. — Прим. ред.) могут потребовать корректировки существующей доктрины и создания маршрута для поставки запчастей и ремонта. Это сложный процесс, <...> вероятно, он вызовет значительные логистические проблемы", — отметил автор статьи.По его мнению, новая техника действительно может позволить расширить возможности ВСУ, однако на ее полноценное внедрение в существующую систему уйдет значительное время.Макдлональд добавил, что для эксплуатации и обслуживания этих систем потребуются недели обучения, а их отправка, скорее всего, произойдет ближе к весне.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230114/pushkov-1844831332.html

https://ria.ru/20230114/challenger-1844823892.html

https://ria.ru/20230114/ssha-1844786826.html

сша

франция

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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, сша, франция, германия, вооруженные силы украины, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), украина