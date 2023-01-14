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В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844844730.html
В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках
В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках - РИА Новости, 14.01.2023
В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках
Решение США, Франции и Германии отправить киевскому режиму более тяжелое вооружение может создать ВСУ логистические проблемы, написал обозреватель Тимоти... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:22
2023-01-14T16:06
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
сша
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вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Решение США, Франции и Германии отправить киевскому режиму более тяжелое вооружение может создать ВСУ логистические проблемы, написал обозреватель Тимоти Макдональд в статье для Council on Foreign Relations.В конце декабря прошлого года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Они (БМП и танки. — Прим. ред.) могут потребовать корректировки существующей доктрины и создания маршрута для поставки запчастей и ремонта. Это сложный процесс, &lt;...&gt; вероятно, он вызовет значительные логистические проблемы", — отметил автор статьи.По его мнению, новая техника действительно может позволить расширить возможности ВСУ, однако на ее полноценное внедрение в существующую систему уйдет значительное время.Макдлональд добавил, что для эксплуатации и обслуживания этих систем потребуются недели обучения, а их отправка, скорее всего, произойдет ближе к весне.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/pushkov-1844831332.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, сша, франция, германия, вооруженные силы украины, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), украина
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, США, Франция, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Специальная военная операция на Украине, Украина
15:22 14.01.2023 (обновлено: 16:06 14.01.2023)
 
В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках

CFR: поставки новых западных танков и БМП приведут к логистическим проблемам в ВСУ

© Фото : Marco DorowНемецкая боевая машина пехоты Marder во время учений
Немецкая боевая машина пехоты Marder во время учений - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Marco Dorow
Немецкая боевая машина пехоты Marder во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Решение США, Франции и Германии отправить киевскому режиму более тяжелое вооружение может создать ВСУ логистические проблемы, написал обозреватель Тимоти Макдональд в статье для Council on Foreign Relations.
В конце декабря прошлого года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
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"Они (БМП и танки. — Прим. ред.) могут потребовать корректировки существующей доктрины и создания маршрута для поставки запчастей и ремонта. Это сложный процесс, <...> вероятно, он вызовет значительные логистические проблемы", — отметил автор статьи.
По его мнению, новая техника действительно может позволить расширить возможности ВСУ, однако на ее полноценное внедрение в существующую систему уйдет значительное время.
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Макдлональд добавил, что для эксплуатации и обслуживания этих систем потребуются недели обучения, а их отправка, скорее всего, произойдет ближе к весне.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСШАФранцияГерманияВооруженные силы УкраиныНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Украина
 
 
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