https://ria.ru/20230114/ukraina-1844829925.html

На Украине сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 14.01.2023

На Украине сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры

Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после утренней атаки обстреле, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:43

2023-01-14T13:43

2023-01-14T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после утренней атаки обстреле, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. В публикации говорится, что объекты попали под обстрел, но какие именно и где, не уточняется. "Последствия устраняются", — заявили в "Укрэнерго". В компании также отметили, что в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Во всех областях на сегодняшний день ограничили потребление, однако в 11 областях лимиты уже превышены, из-за чего там происходят аварийные отключения.С утра украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в Киеве, Буче, Очакове и Харькове. Воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Сумской областях и на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. В военной администрации Киева заявляли, что в столице и области повреждены объекты критической инфраструктуры. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно

https://ria.ru/20230114/svet-1844830869.html

https://ria.ru/20230104/ukraina-1842993998.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф