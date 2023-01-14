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На Украине сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 14.01.2023
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https://ria.ru/20230114/ukraina-1844829925.html
На Украине сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры
На Украине сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 14.01.2023
На Украине сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры
Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после утренней атаки обстреле, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:43
2023-01-14T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после утренней атаки обстреле, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. В публикации говорится, что объекты попали под обстрел, но какие именно и где, не уточняется. "Последствия устраняются", — заявили в "Укрэнерго". В компании также отметили, что в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Во всех областях на сегодняшний день ограничили потребление, однако в 11 областях лимиты уже превышены, из-за чего там происходят аварийные отключения.С утра украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в Киеве, Буче, Очакове и Харькове. Воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Сумской областях и на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. В военной администрации Киева заявляли, что в столице и области повреждены объекты критической инфраструктуры. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно
https://ria.ru/20230114/svet-1844830869.html
https://ria.ru/20230104/ukraina-1842993998.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
13:43 14.01.2023 (обновлено: 15:48 14.01.2023)
 
На Украине сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры

"Укрэнерго" сообщило о повреждении при обстреле объектов инфраструктуры на Украине

© AP Photo / Roman HrytsynaКиев. 14 января 2023
Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Киев. 14 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после утренней атаки обстреле, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
В публикации говорится, что объекты попали под обстрел, но какие именно и где, не уточняется.
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"Последствия устраняются", — заявили в "Укрэнерго".
В компании также отметили, что в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Во всех областях на сегодняшний день ограничили потребление, однако в 11 областях лимиты уже превышены, из-за чего там происходят аварийные отключения.
С утра украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в Киеве, Буче, Очакове и Харькове. Воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Сумской областях и на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. В военной администрации Киева заявляли, что в столице и области повреждены объекты критической инфраструктуры.
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно
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