https://ria.ru/20230114/ukraina-1844802694.html

В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ

В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023

В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ

У Украины возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты Bradley, которые Вашингтон решил предоставить ВСУ, написал в статье для 19FortyFive офицер... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T10:05

2023-01-14T10:05

2023-01-14T10:05

владимир путин

украина

сша

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нато

политика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. У Украины возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты Bradley, которые Вашингтон решил предоставить ВСУ, написал в статье для 19FortyFive офицер армии США в отставке Джефф Джагер.По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему, которая потребует значительного уровня технических и тактических знаний."Даже, если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января (чего они не сделали), и даже если эти машины — новейшие, лучшие в арсенале Пентагона (что мало вероятно), срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии", — считает он.Эксперт также отметил, что ВСУ почти наверняка столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования."Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу", — указал Джагер.Ранее Белый дом объявил о планах предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230114/putin-1844800570.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, политика