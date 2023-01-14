https://ria.ru/20230114/ukraina-1844802694.html
В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ
В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ
У Украины возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты Bradley, которые Вашингтон решил предоставить ВСУ, написал в статье для 19FortyFive офицер... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:05
2023-01-14T10:05
2023-01-14T10:05
владимир путин
украина
сша
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842317301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdcb11c2ee5b4dc2ada430759b9ff886.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. У Украины возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты Bradley, которые Вашингтон решил предоставить ВСУ, написал в статье для 19FortyFive офицер армии США в отставке Джефф Джагер.По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему, которая потребует значительного уровня технических и тактических знаний."Даже, если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января (чего они не сделали), и даже если эти машины — новейшие, лучшие в арсенале Пентагона (что мало вероятно), срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии", — считает он.Эксперт также отметил, что ВСУ почти наверняка столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования."Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу", — указал Джагер.Ранее Белый дом объявил о планах предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/putin-1844800570.html
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842317301_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_329f7b6c387262d054b6c37bfc1763a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, политика
Владимир Путин, Украина, США, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Политика
В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ
19FortyFive: ВСУ потребуется слишком много времени, чтобы развернуть БМП Bradley