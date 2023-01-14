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В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
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В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ
В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ
У Украины возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты Bradley, которые Вашингтон решил предоставить ВСУ, написал в статье для 19FortyFive офицер... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:05
2023-01-14T10:05
владимир путин
украина
сша
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министерство обороны сша
нато
политика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. У Украины возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты Bradley, которые Вашингтон решил предоставить ВСУ, написал в статье для 19FortyFive офицер армии США в отставке Джефф Джагер.По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему, которая потребует значительного уровня технических и тактических знаний."Даже, если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января (чего они не сделали), и даже если эти машины — новейшие, лучшие в арсенале Пентагона (что мало вероятно), срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии", — считает он.Эксперт также отметил, что ВСУ почти наверняка столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования."Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу", — указал Джагер.Ранее Белый дом объявил о планах предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/putin-1844800570.html
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владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, политика
Владимир Путин, Украина, США, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Политика
10:05 14.01.2023
 
В США назвали новую проблему, которая затормозит наступления ВСУ

19FortyFive: ВСУ потребуется слишком много времени, чтобы развернуть БМП Bradley

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат возле Марьинки
Украинский солдат возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат возле Марьинки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. У Украины возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты Bradley, которые Вашингтон решил предоставить ВСУ, написал в статье для 19FortyFive офицер армии США в отставке Джефф Джагер.
По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему, которая потребует значительного уровня технических и тактических знаний.
"Даже, если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января (чего они не сделали), и даже если эти машины — новейшие, лучшие в арсенале Пентагона (что мало вероятно), срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии", — считает он.
Эксперт также отметил, что ВСУ почти наверняка столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования.
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"Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу", — указал Джагер.
Ранее Белый дом объявил о планах предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
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