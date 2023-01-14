В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина
Читатели DM испугались предупреждения Путина после планов Сунака поставить танки Украине
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танковую эскадрилью на Украину.
"Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.
"Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.
"Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой.
"Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — спросил третий.
"Вместо этого лучше бы отложили деньги для медсестер, врачей, учителей", — поделился мнением еще один пользователь.
"К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте", — заключили читатели.
Ранее, газета Guardian написала, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — спросил третий.
"Вместо этого лучше бы отложили деньги для медсестер, врачей, учителей", — поделился мнением еще один пользователь.
"К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте", — заключили читатели.
Ранее, газета Guardian написала, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.