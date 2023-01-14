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В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина - РИА Новости, 14.01.2023
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В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина
В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина - РИА Новости, 14.01.2023
В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина
Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T09:15
2023-01-14T09:15
в мире
риши сунак
украина
великобритания
россия
нато
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танковую эскадрилью на Украину. "Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов. "Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой. "Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — спросил третий. "Вместо этого лучше бы отложили деньги для медсестер, врачей, учителей", — поделился мнением еще один пользователь. "К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте", — заключили читатели. Ранее, газета Guardian написала, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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в мире, риши сунак, украина, великобритания, россия, нато
В мире, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Россия, НАТО
09:15 14.01.2023
 
В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина

Читатели DM испугались предупреждения Путина после планов Сунака поставить танки Украине

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танковую эскадрилью на Украину.

"Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
"Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой.

"Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — спросил третий.

"Вместо этого лучше бы отложили деньги для медсестер, врачей, учителей", — поделился мнением еще один пользователь.

"К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте", — заключили читатели.

Ранее, газета Guardian написала, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреРиши СунакУкраинаВеликобританияРоссияНАТО
 
 
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