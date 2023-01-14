https://ria.ru/20230114/ukraina-1844799096.html

В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина

В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина - РИА Новости, 14.01.2023

В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина

Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T09:15

2023-01-14T09:15

2023-01-14T09:15

в мире

риши сунак

украина

великобритания

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танковую эскадрилью на Украину. "Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов. "Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой. "Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — спросил третий. "Вместо этого лучше бы отложили деньги для медсестер, врачей, учителей", — поделился мнением еще один пользователь. "К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте", — заключили читатели. Ранее, газета Guardian написала, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, украина, великобритания, россия, нато