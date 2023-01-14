https://ria.ru/20230114/ugol-1844887851.html

В Лютцерате прошла масштабная акция против добычи угля

В Лютцерате прошла масштабная акция против добычи угля - РИА Новости, 14.01.2023

В Лютцерате прошла масштабная акция против добычи угля

Демонстранты со всей Германии направились к немецкой деревне Лютцерат, где планируется добыча угля, к протестующим присоединилась шведская экоактивистка Грета... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:37

2023-01-14T18:37

2023-01-14T18:37

в мире

грета тунберг

германия

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БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Демонстранты со всей Германии направились к немецкой деревне Лютцерат, где планируется добыча угля, к протестующим присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, всего, по оценкам СМИ, протест объединил от 10 тысяч до 20 тысяч человек. Среди протестующих - шведская экоактивистка Грета Тунберг. По данным СМИ, демонстранты планируют войти в зону отчуждения. По данным полиции города Ахен, которая занимается расчисткой деревни, все здания деревни уже освобождены от людей, однако в самодельных деревянных постройках все еще находятся протестующие. По информации СМИ, таких убежищ осталось 15. Кроме того, два активиста по-прежнему находятся в вырытом тоннеле на территории Лютцерата. Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Ахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.

https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, грета тунберг, германия