Рейтинг@Mail.ru
В Лютцерате прошла масштабная акция против добычи угля - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230114/ugol-1844887851.html
В Лютцерате прошла масштабная акция против добычи угля
В Лютцерате прошла масштабная акция против добычи угля - РИА Новости, 14.01.2023
В Лютцерате прошла масштабная акция против добычи угля
Демонстранты со всей Германии направились к немецкой деревне Лютцерат, где планируется добыча угля, к протестующим присоединилась шведская экоактивистка Грета... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:37
2023-01-14T18:37
в мире
грета тунберг
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844887232_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3617845bb053db90d7dc69eabd0aaee.jpg
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Демонстранты со всей Германии направились к немецкой деревне Лютцерат, где планируется добыча угля, к протестующим присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, всего, по оценкам СМИ, протест объединил от 10 тысяч до 20 тысяч человек. Среди протестующих - шведская экоактивистка Грета Тунберг. По данным СМИ, демонстранты планируют войти в зону отчуждения. По данным полиции города Ахен, которая занимается расчисткой деревни, все здания деревни уже освобождены от людей, однако в самодельных деревянных постройках все еще находятся протестующие. По информации СМИ, таких убежищ осталось 15. Кроме того, два активиста по-прежнему находятся в вырытом тоннеле на территории Лютцерата. Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Ахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844887232_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_591f1afe3155b98aee1981b046c4356d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грета тунберг, германия
В мире, Грета Тунберг, Германия
18:37 14.01.2023
 
В Лютцерате прошла масштабная акция против добычи угля

Bild: в Лютцерате прошла акция против добычи угля, к протестующим присоединилась Тунберг

© AFP 2023 / INA FASSBENDERАкция протеста против сноса деревни Лютцерат, Германия. 14 января 2023
Акция протеста против сноса деревни Лютцерат, Германия. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Акция протеста против сноса деревни Лютцерат, Германия. 14 января 2023
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Демонстранты со всей Германии направились к немецкой деревне Лютцерат, где планируется добыча угля, к протестующим присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, всего, по оценкам СМИ, протест объединил от 10 тысяч до 20 тысяч человек.
"В субботу демонстранты со всей Германии направились к оккупированной буроугольной деревне Лютцерат (земля Северный Рейн-Вестфалия). Оценки варьируются от 10 000 до 20 000 участников", - сообщила немецкая газета Bild.
Среди протестующих - шведская экоактивистка Грета Тунберг. По данным СМИ, демонстранты планируют войти в зону отчуждения.
По данным полиции города Ахен, которая занимается расчисткой деревни, все здания деревни уже освобождены от людей, однако в самодельных деревянных постройках все еще находятся протестующие. По информации СМИ, таких убежищ осталось 15. Кроме того, два активиста по-прежнему находятся в вырытом тоннеле на территории Лютцерата.
Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Ахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
Шведская климатическая активистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября 2022, 08:00
Борьбу против капитализма поручили Грете Тунберг
 
В миреГрета ТунбергГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала