В Лютцерате прошла масштабная акция против добычи угля
Bild: в Лютцерате прошла акция против добычи угля, к протестующим присоединилась Тунберг
Акция протеста против сноса деревни Лютцерат, Германия. 14 января 2023
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Демонстранты со всей Германии направились к немецкой деревне Лютцерат, где планируется добыча угля, к протестующим присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, всего, по оценкам СМИ, протест объединил от 10 тысяч до 20 тысяч человек.
"В субботу демонстранты со всей Германии направились к оккупированной буроугольной деревне Лютцерат (земля Северный Рейн-Вестфалия). Оценки варьируются от 10 000 до 20 000 участников", - сообщила немецкая газета Bild.
Среди протестующих - шведская экоактивистка Грета Тунберг. По данным СМИ, демонстранты планируют войти в зону отчуждения.
По данным полиции города Ахен, которая занимается расчисткой деревни, все здания деревни уже освобождены от людей, однако в самодельных деревянных постройках все еще находятся протестующие. По информации СМИ, таких убежищ осталось 15. Кроме того, два активиста по-прежнему находятся в вырытом тоннеле на территории Лютцерата.
Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Ахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
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