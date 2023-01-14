https://ria.ru/20230114/udar-1844894092.html

Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС

Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС - РИА Новости, 14.01.2023

Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:28

2023-01-14T19:28

2023-01-14T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

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киевская область

дтэк

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена. Как говорится в сообщении в телеграм-канале компании, под обстрел попали две ТЭС ДТЭК, одна из них "прекратила производство электроэнергии". Отмечается, что обе станции уже неоднократно подвергались ударам. Пострадавших, как сообщается, нет. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, киевская область, дтэк, вооруженные силы рф