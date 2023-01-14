Рейтинг@Mail.ru
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/udar-1844894092.html
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС - РИА Новости, 14.01.2023
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T19:28
2023-01-14T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
киевская область
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144724/21/1447242191_0:0:4224:2376_1920x0_80_0_0_578f6fb906c6db3bb6e27db7e4fc68b0.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена. Как говорится в сообщении в телеграм-канале компании, под обстрел попали две ТЭС ДТЭК, одна из них "прекратила производство электроэнергии". Отмечается, что обе станции уже неоднократно подвергались ударам. Пострадавших, как сообщается, нет. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144724/21/1447242191_345:0:4100:2816_1920x0_80_0_0_ea3e3ecf0d878660ae0f24acc21a895a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, киевская область, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Киевская область, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
19:28 14.01.2023
 
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум ТЭС, одна из них остановлена

CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog / Тепловая электростанция
Тепловая электростанция - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog /
Тепловая электростанция . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена.
Как говорится в сообщении в телеграм-канале компании, под обстрел попали две ТЭС ДТЭК, одна из них "прекратила производство электроэнергии". Отмечается, что обе станции уже неоднократно подвергались ударам. Пострадавших, как сообщается, нет.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевКиевская областьДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала