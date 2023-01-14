https://ria.ru/20230114/udar-1844894092.html
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС - РИА Новости, 14.01.2023
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T19:28
2023-01-14T19:28
2023-01-14T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
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киевская область
дтэк
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена. Как говорится в сообщении в телеграм-канале компании, под обстрел попали две ТЭС ДТЭК, одна из них "прекратила производство электроэнергии". Отмечается, что обе станции уже неоднократно подвергались ударам. Пострадавших, как сообщается, нет. В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны. В Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что большая часть Харькова была обесточена после прогремевшего в городе взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, киевская область, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Киевская область, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум ТЭС, одна из них остановлена