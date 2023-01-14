https://ria.ru/20230114/trevoga-1844851208.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:42
2023-01-14T15:42
2023-01-14T15:50
специальная военная операция на украине
киев
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти.Киевская городская государственная администрация сообщила о сигнале тревоги в своем телеграм-канале в 15.37 мск, через минуту об опасности предупредили в Киевской областной администрации.Вскоре тревогу объявили в центральных регионах страны, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты. Сирены звучат в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и северной Черниговской области.Ранее тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и части Одесской области, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230114/kiev-1844813381.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
15:42 14.01.2023 (обновлено: 15:50 14.01.2023)
В Киеве объявили воздушную тревогу
Администрация: в Киеве и области объявили воздушную тревогу