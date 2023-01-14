https://ria.ru/20230114/tomahawk-1844800993.html

Япония хочет приобрести американские ракеты Tomahawk, сообщили СМИ

Япония хочет приобрести американские ракеты Tomahawk, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2023

Япония хочет приобрести американские ракеты Tomahawk, сообщили СМИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида передал президенту США Джо Байдену на встрече в Вашингтоне намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk, РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T09:43

2023-01-14T09:43

2023-01-14T09:43

в мире

фумио кисида

джо байден

сша

вашингтон (штат)

япония

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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида передал президенту США Джо Байдену на встрече в Вашингтоне намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk, сообщило агентство Киодо. Предполагается, что ракеты Tomahawk должны стать частью программы по повышению способностей японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника. Кисида подчеркнул, что "Япония и США находятся в небывало жесткой и сложной ситуации по безопасности". В середине декабря Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны; "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. Положение о том, что Япония примет на оснащение Tomahawk к 2026 финансовому году было вписано в эти документы. Встреча на высшем уровне стала первой после принятия документов, которые нацелены на повышение обороноспособности Японии и рост военных расходов. Байден назвал решение об увеличении таких расходов "историческим". В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023-го) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии. Для укрепления "обороноспособности ответных мер" Япония модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны Aegis Ashore, от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели в Китае или КНДР. Однако оснащение ими сил самообороны начнется не ранее 2026 года. В связи с этим правительство Японии решило приобрести ракеты Tomahawk на этот период. Ранее в СМИ появлялись утечки информации о том, что Япония намерена закупить у США до 500 ракет Tomahawk к 2027 году для повышения так называемой "обороноспособности ответного удара".

https://ria.ru/20230113/agressiya-1844774323.html

https://ria.ru/20230114/otstavka-1844796471.html

https://ria.ru/20221113/kisida-1831155023.html

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