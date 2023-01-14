https://ria.ru/20230114/tanki-1844884826.html

Посольство России прокомментировало отправку британских танков на Украину

Посольство России прокомментировало отправку британских танков на Украину - РИА Новости, 15.01.2023

Посольство России прокомментировало отправку британских танков на Украину

Поставка Британии танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам, но ситуацию в конфликте не изменит, предупредило посольство... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-14T18:17

2023-01-14T18:17

2023-01-15T01:44

в мире

риши сунак

владимир зеленский

лондон

россия

украина

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843700480_0:337:2443:1711_1920x0_80_0_0_0949e7f5fb236e300c848c716863bf9f.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Поставка Британии танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам, но ситуацию в конфликте не изменит, предупредило посольство России в Лондоне. Соответствующее заявление поступило в распоряжение РИА Новости."Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения", — отмечается в заявлении дипмиссии.В посольстве утверждают, что таким образом Лондон проявил свое желание затянуть конфронтацию. На это, в частности, указывают "воинственная" официальная риторика и старательное игнорирование идеи переговоров, за которую выступает российская сторона, напомнили дипломаты.Кроме того, в посольстве выразили уверенность, что Лондон снова пытается самоутвердиться и стать первым по части вооружения Киева и эскалации конфликта страной в НАТО."Инициатива предоставления ВСУ современных образцов тяжелой бронетехники во многом рассчитана на создание прецедента и призвана побудить другие, менее конфронтационно настроенные западные государства последовать примеру, предоставив ВСУ и свои танки", — добавили в дипмиссии.При этом, считают в посольстве, простые жители Британии уже устали и, вероятно, и придется столкнуться с разочарование из-за того, что "бензином огонь не потушить".В субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с Владимиром Зеленским сообщил ему о решении передать Украине танки Challenger 2.

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

лондон

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, владимир зеленский, лондон, россия, украина, вооруженные силы украины, нато