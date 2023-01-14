https://ria.ru/20230114/tanki-1844884826.html
Посольство России прокомментировало отправку британских танков на Украину
Посольство России прокомментировало отправку британских танков на Украину - РИА Новости, 15.01.2023
Посольство России прокомментировало отправку британских танков на Украину
Поставка Британии танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам, но ситуацию в конфликте не изменит, предупредило посольство... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-14T18:17
2023-01-14T18:17
2023-01-15T01:44
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Поставка Британии танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам, но ситуацию в конфликте не изменит, предупредило посольство России в Лондоне. Соответствующее заявление поступило в распоряжение РИА Новости."Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения", — отмечается в заявлении дипмиссии.В посольстве утверждают, что таким образом Лондон проявил свое желание затянуть конфронтацию. На это, в частности, указывают "воинственная" официальная риторика и старательное игнорирование идеи переговоров, за которую выступает российская сторона, напомнили дипломаты.Кроме того, в посольстве выразили уверенность, что Лондон снова пытается самоутвердиться и стать первым по части вооружения Киева и эскалации конфликта страной в НАТО."Инициатива предоставления ВСУ современных образцов тяжелой бронетехники во многом рассчитана на создание прецедента и призвана побудить другие, менее конфронтационно настроенные западные государства последовать примеру, предоставив ВСУ и свои танки", — добавили в дипмиссии.При этом, считают в посольстве, простые жители Британии уже устали и, вероятно, и придется столкнуться с разочарование из-за того, что "бензином огонь не потушить".В субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с Владимиром Зеленским сообщил ему о решении передать Украине танки Challenger 2.
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
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в мире, риши сунак, владимир зеленский, лондон, россия, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Лондон, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
18:17 14.01.2023 (обновлено: 01:44 15.01.2023)
Посольство России прокомментировало отправку британских танков на Украину
Посольство России: передача Киеву британских танков Challenger 2 ужесточит боевые действия
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Поставка Британии танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам, но ситуацию в конфликте не изменит, предупредило посольство России в Лондоне. Соответствующее заявление поступило в распоряжение РИА Новости.
"Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения", — отмечается в заявлении дипмиссии.
В посольстве утверждают, что таким образом Лондон проявил свое желание затянуть конфронтацию. На это, в частности, указывают "воинственная" официальная риторика и старательное игнорирование идеи переговоров, за которую выступает российская сторона, напомнили дипломаты.
"Таким образом, налицо очередное свидетельство пренебрежения британскими властями жизнями простых украинцев, а также все более явной вовлеченности Лондона в конфликт", — говорится в сообщении.
Кроме того, в посольстве выразили уверенность, что Лондон снова пытается самоутвердиться и стать первым по части вооружения Киева
и эскалации конфликта страной в НАТО
.
"Инициатива предоставления ВСУ современных образцов тяжелой бронетехники во многом рассчитана на создание прецедента и призвана побудить другие, менее конфронтационно настроенные западные государства последовать примеру, предоставив ВСУ и свои танки", — добавили в дипмиссии.
При этом, считают в посольстве, простые жители Британии уже устали и, вероятно, и придется столкнуться с разочарование из-за того, что "бензином огонь не потушить".
В субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак
во время разговора с Владимиром Зеленским
сообщил ему о решении передать Украине танки Challenger 2.